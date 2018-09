Artés dedica el cap de setmana a activitats sobre hàbits saludables

La cooperativa de consum d'Artés Ecoartés ha organitzat per a aquest cap de setmena del 22 i 23 de setembre les primeres jornades de benestar físic i emocional per viure en família, sota el nom de "Cuida't! Artés"

És una proposta d'activitats que se celebra per primera vegada a la Vila d'Artés i dins la qual s'han programat un conjunt d'activitats, xerrades i tallers amb l'objectiu de promoure uns bons hàbits de consum, i uns bons hàbits saludables, no només des d'un punt de vista físic i alimentari, sinó també des d'una vessant emocional.

Es faran activitats per a tota la família, com tallers de menjar espiritual, cuina saludable per a adults i infants, flors de Bach, una caminada meditativa, ioga i ioga infantil, meditació, un taller de ciclicitat femenina o un taller d'olis i ungüents, entre d'altres.

També s'ha apostat per organitzar un seguit de xerrades per promoure els bons hàbits de consum, com una xerrada de cosmètica natural, d'energia i alimentació de tardor, d'emocions i medicina tradicional xinesa, etc. El plat fort del cap de setmana arriba el dissabte a la tarda, a les 6, amb la xerrada de Josep Pàmies, que parlarà sobre teràpies naturals a baix cost, a l'auditori de l'escola de Música d'Artés, al complex de Cal Sitges. D'altra banda també cal destacar la participació del Mercat de l'estraperlo el mateix dissabte dia 22 al matí, al Parc de Can Crusellas.

Les activitats s'han organitzat al llarg de total dia i durant tot el cap de setmana, i es concentraran bàsicament en 3 espais: el parc de can Crusellas, la cruïlla d'entitats, i el complex de cal Sitges. La inscripció és obligatòria per als tallers, al telèfon 639 531 768, i tots els actes són gratuïts, excepte el taller de ciclicitat femenina, previst per dissabte a la tarda.

Durant el matí de dissabte hi haurà un estand de l'entitat per donar informació dels diferents actes i on s'hi podran realitzar inscripcions. L'acte està organitzat per la cooperativa de consum d'Artés, EcoArtés, i rep el suport de l'Ajuntament d'Artés.