Navarcles ja treballa en el complex amb piscina i gimnàs que tindrà d'aquí a un any

Les obres de construcció del futur complex amb piscina coberta i gimnàs de Navarcles ja estan en marxa. L´equipament s´ubicarà al mateix recinte on actualment ja hi ha les piscines d´estiu i les pistes de tennis i pàdel, i es preveu que estigui enllestit, a tot estirar d´aquí a un any.

El projecte contempla un espai cobert de nova construcció al lloc on fins ara hi havia l´edifici de l´antic restaurant Mediterrània, que s´enderrocarà per fer-n´hi un de nou i de dues plantes adaptat per a la piscina, sales de fitness i activitats dirigides, i altres serveis. Els treballs van arrencar un cop acabada la temporada d´estiu, però és a partir de la Diada quan realment s´hi ha començat a veure moviment, amb els primers enderrocs. Abans, es va tancar la part afectada del recinte i es van recol·locar comptadors elèctrics i altres subministraments per no pertorbar l´obra, es va treure la teulada d´uralita, i ara els treballs es concentren en el desmuntatge interior abans de l´enderroc total.

Aquest edifici de serveis data del 1974 i havia quedat obsolet, amb tan sols uns vestidors i un bar, i per això s´ha decidit fer-lo tot nou, amb una superfície de més de 1.400 metres quadrats i dues plantes. A la planta baixa hi haurà la recepció, un bar amb terrassa, quatre vestidors, i una piscina coberta de 20 x 8 metres, amb capacitat per a uns 200 m3 d´aigua. La planta primera es reservarà per al gimnàs, amb una sala de màquines i tres sales més per a activitats dirigides.

Els treballs van a bon ritme, però són tan incipients que «és difícil de dir» quan estaran acabats, apunta l´alcalde, Llorenç Ferrer, però si no hi ha cap entrebanc es preveu que no s´allarguin més d´un any.

És difícil que l´equipament ja pugui estar en marxa amb la propera temporada d´estiu, però en qualsevol cas, «les piscines funcionaran amb normalitat», assegura Ferrer, per bé que, si es donés el cas, s´adoptarien les mesures provisionals que fessin falta, com ara uns vestidors. L´equip de govern «està treballant» pensant en aquesta hipòtesi, com també en la necessitat d´urbanitzar l´entorn del nou espai cobert, per la qual cosa caldrà fer un projecte a part del del nou edifici «i que també ja estem encarrilant», assegura l´alcalde.

El cost de les obres d´enderroc i construcció del futur complex esportiu puja aproximadament a 1.300.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n´aportarà gairebé mig milió, mentre que la resta es cobrirà amb fons propis.