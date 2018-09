Pesarrodona, de nou amb el nas vermell davant d'Economia, un any després

La fotografia del regidor d'ERC -i pallasso- de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona feta amb un nas vermell al costat d'un agent de la Guàrdia Civil davant la conselleria de Governació durant els escorcolls del 20 de setembre del 2017 s'ha convertit en una icona del procés independentista. Conscient de la gran càrrega simbòlica d'aquella instantània -sumada als cops que va rebre per part de la Guàrdia Civil l'1-O- han dut el bagenc a tornar a repetir aquest dijous la mateixa foto, al mateix lloc i amb el mateix nas, en aquesta ocasió, però, acompanyat per Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. "On abans hi havia Guàrdia Civil ara hi ha Govern. Al teu costat Jordi Pesarrodona", ha piulat Puigneró adjuntant les dues fotos.





Després que la foto del 20-S es fes viral, Pesarrodona va ser imputat per un delicte d'odi per la seva participació l'1-O, quan va ser colpejat per agents de la Policia Nacional a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. Una jutgessa de Manresa, però, va arxivar el cas en comprovar que l'atestat per per la Guàrdia Civil no concordava amb la declaració que va fer davant seu un tinent responsable de l'operació.El cas del regidor d'ERC va arribar fins al Senat el març passat. La senadora republicanava qüestionar l'actuació de la justícia espanyola i va denunciar "l'alarmant regressió de la llibertat a l'Estat i l'ús i abús del poder jurídic". Al seu torn, el ministre de l'Interior d'aleshores, el popular Juan Ignacio Zoido , es va defensar de les crítiques emparant-se en la separació de poders i va assegurar que no s'havia investigat ningú pel fet de portar un nas de pallasso sinó "pel que es diu o es fa" mentre el du posat. "Amb un nas vermell pots fer dues coses: o fas riure els nens o fas el ridícul", va manifestar.