Prou sal vol que s'expliqui com pot afectar el trencament de l'acord d'ICL amb AkzoNobel al Pla Phoenix

La plataforma Prou sal, contrària als runams salins del Bages generats per l'activitat extractiva de la indústria minera, es mostra preocupada pel trencament de l'acord entre ICL i AkzoNobel perquè aquesta vengui la sal produïda a la comarca i que dimarts es va saber que finalitzarà d'aquí a dos anys. Per aquest motiu, en un comunicat demana a l'empresa minera que aporti més informació de la ruptura del conveni i també a la Generalitat, per saber com pot afectar al Pla Phoenix.

ICL, apunta Prou sal, "havia explicat que amb aquest acord la comercialització de la sal estava assegurada, i aquest era precisament el puntal del Pla Phoenix, doncs donar sortida a la sal que es genera com a residu i que contamina els nostres rius i aqüífers era la condició que el govern de la Generalitat de Catalunya havia posat per autoritzar l'increment d'extracció de la potassa". Per això, es pregunten què farpa ICL si no s'assegura la venda de la nova sal que es generarà i assenyalen que se senten "profundament preocupats per la deriva dels esdeveniments, més encara si tenim en compte que seguim sense una fiança d'acord amb la dimensió de l'activitat, tal i com ja va denunciar fa anys en Sebastià Estradé i el TSJC li va donar la raó el 2011".

Consideren que "aquest gran entrebanc que afecta seriosament el Pla Phoenix coincideix de manera molt "casual", amb l'aprovació per part d'Urbanisme del Pla Director de la Mineria juntament amb l'aprovació en la mateixa comissió de l'ampliació del Runam del Fusteret de Súria amb

15 hectàrees més de terreny que permeten créixer el runam fins a un 50% de la seva capacitat actual".

La plataforma proposa que es prenguin en consideració "mesures reparadores alternatives o addicionals a la producció de sal vacuum, que s'utilitzen amb èxit a altres mines arreu del món i que d'una vegada per sempre, tant l'empresa com el govern ens expliquin com faran desaparèixer els runams".