Sant Joan recordarà l'1-O amb una exposició fotogràfica del periodista Aleix Solernou

Sant Joan de Vilatorrada recordarà l'1 d'octubre amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca Cal Gallifa del periodista Aleix Solernou que va cobrir per Regió7 les dues càrregues que va realitzar la Guàrdia Civil al municipi i que van deixar desenes de ferits. La mostra es titula Els herois de l'1 d'octubre i vol ser un homenatge a les persones que van fer possible el referèndum. "Els herois d'aquesta exposició són gent del carrer, coneguts, amics i familiars que van defensar les urnes amb coratge, com si els hi anés la vida, i van omplir els carrers d'esperança i de somnis compartits", destaca Solernou.

Les fotografies mostren la brutalitat de les càrregues policials que hi va haver a l'escola Joncadella i a l'institut Quercus i copsen la resistència, el dolor, el patiment, la ràbia i l'orgull de les persones que van defensar les urnes. Les imatges també ensenyen el paper que van tenir el regidor d'ERC i pallasso, Jordi Pesarrodona i l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, dos polítics que van ser agredits per la Guàrdia Civil.

L'exposició està formada per una quinzena de fotografies, la majoria de les quals sobre l'1-0 però també n'hi ha sobre el 3 d'octubre. Per Solernou, la manifestació del 3 d'octubre va ser "històrica i transversal. Els cops de porra de la Guàrdia Civil van unir sentimentalment els pobles del Bages en un clam uníson que va rebutjar la violència i va desbordar els carrers del municipi de dignitat i solidaritat".

La mostra també compta amb una urna de l'1 d'octubre que vol servir perquè, en més d'omplir-la de vots, la gent la pugui omplir d'històries, emocions i records. "La Guàrdia Civil es va endur les urnes d'alguns municipis d'arreu del país, però mai podrà robar les històries de la gent que ho va viure en primera persona", ressalta el periodista santjoanenc. Tots els missatges s'enviaran als presos i exiliats polítics.

La inauguració de la mostra es farà el dilluns 24 de setembre a les 19:30h i comptarà amb les intervencions de l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso; del regidor Jordi Pesarrodona; del Cap de Fotografia de Regió7, Salvador Redó; i de l'autor de l'exposició. Les imatges es podran veure fins al 31 d'octubre. Després, s'exposaran a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Martí de Torroella el dia 10 i 11 de novembre amb motiu de la festa major de la vila.

Solernou va quedar 3r en el premi 'Clic Fotoperiodisme Jove 2018' per les imatges que va captar l'1-O a Sant Joan quan treballava al diari Regió7. Les instantànies s'exposen fins a finals d'aquest mes a la Casa de la Generalitat de Perpinyà en el Festival Off, que s'emmarca en la mostra Visa pour l'Image.

Les imatges també van servir per testimoniar a escala nacional i internacional el que va passar l'1-O al país. Documentals com 'The World Today: Catalonia at the crossroads', i mitjans com la BBC i TV3 s'han fet ressò de les imatges. El vídeo de les càrregues policials a Sant Joan ja ha rebut unes 300.000 visualitzacions a YouTube.