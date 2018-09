Experts debaten avui i demà a Món Sant Benet sobre l'alimentació en l'envelliment

Món Sant Benet reunirà avui i demà professionals de diversos àmbits per parlar de salut i gent gran en les primeres Jornades Professionals d'Alimentació per un Envelliment Saludable. S'hi aplegaran sectors com la indústria alimentària, agents públics, responsables de salut, empreses vinculades, gestors sociosanitaris, i emprenedors, entre d'altres, que parlaran sobre els hàbits i tendències de consum entre la gent gran, la innovació actual en productes sèniors i ajudes a l'autonomia, o de l'impacte que té l'alimentació en l'estat nutricional i en relació al deteriorament cognitiu, entre altres.

El director general de la Fundació Alícia, Toni Massanés, serà l'encarregat d'obrir les jornades amb una ponència inaugural a 1/4 de 10 d'aquest matí, i al llarg del dia es faran diverses ponències i tres taules rodones, una a les 12 sobre comportaments alimentaris a la tercera edat, i una altra a 2/4 de 6 sobre com dissenyar nous productes per a la gent gran, i una darrera a 2/4 de 8 sobre reptes i oportunitats per a les empreses.

Demà, les taules rodones es concentraran a primera hora; una a les 9 sobre smart cities i noves tecnologies, i l'altra a 2/4 d'11, que tractarà sobre «les dificultats a la masticació i la deglució, abordant una problemàtica de gran incidència». Les jornades es tancaran a partir de 2/4 de 12 i fins a la 1 amb les darreres ponències.

Actualment, a l'Estat espanyol hi ha el 18,8 % de la població que té més de 65 anys, el que suposa un total de 9 milions de persones.