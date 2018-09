Una empresa bagenca pretén impulsar una funerària de mascotes a Sant Fruitós de Bages

L'empresa bagenca Celamic, que s'ha constituït recentment, vol promoure l'obertura d'un espai funerari per a mascotes a Sant Fruitós de Bages. De moment, ha sol·licitat la llicència ambiental per a l'activitat d'incineració d'animals de companyia, i l'Ajuntament l'ha enviada a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat, que és qui hi ha de donar el vistiplau definitiu al projecte. Precisament, a Sant Fruitós hi ha en marxa un projecte d'incineradora per a persones.

L'empresa preveu ubicar el nou servei en una nau que té llogada al carrer Puigmal del polígon Sant Isidre III de Sant Fruitós de Bages, i en principi podrà admetre qualsevol tipus d'animal que el seu amo hagi cuidat com a mascota, des de gossos i gats, fins a ocells o fins i tot serps, segons han explicat a aquest diari fonts de Celamic.

El futur espai funerari oferirà un servei de vetlla previ a la incineració per poder acomiadar l'animal, tal com si es tractés d'un tanatori per a persones. El client tindrà l'opció d'escollir entre una incineració individualitzada, o bé col·lectiva amb altres animals, i si vol, també podrà fer un seguiment presencial de tot el procés a través d'un vidre, ni que sigui «com a garantia que tot es fa correctament».

La incineració col·lectiva impossibilitarà al propietari de l'animal poder endur-se'n les cendres, que s'acumularan totes en una mateixa fossa, i se li donarà un certificat conforme s'ha conclòs correctament tot el procés. La incineració individual, en canvi, sí que permetrà a l'amo poder recuperar les cendres de la mascota, i se li oferirà una urna per poder dipositar-les.

Celamic considera el futur espai funerari una necessitat per al ter-ritori, tenint en compte, segons fonts de l'empresa, que serà el primer de la Catalunya Central. Els crematoris de mascotes són escassos, i els més propers són actualment a l'àrea de Barcelona, en un moment «en què els animals de companyia estan cada cop més humanitzats» i en què, en determinades circumstàncies que envolten la mort de l'animal, la incineració pot arribar a ser obligatòria.

De moment, no hi ha data per a la possible obertura del nou servei funerari, que està pendent de l'autorització de la Generalitat. De tota manera, l'empresa ja ha manifestat la intenció d'impulsar-la de seguida que rebi el permís.

El govern de Sant Fruitós també veu de bon ull l'obertura d'aquest nou servei, i tan bon punt la Generalitat hi doni el seu vistiplau l'Ajuntament concedirà la llicència d'activitat a Celamic, segons ha apuntat l'alcalde, Joan Carles Batanés. Considera que aquest negoci pot generar llocs de treball al poble i a la comarca, i que «també serà beneficiós per als ciutadans que tenen mascotes», en el sentit que evitarà haver de fer desplaçaments llargs per portar a incinerar l'animal.