Experts apunten que el disseny dels productes s'ha d'adaptar a la gent gran, a Món Sant Benet

La necessitat d'adaptar el disseny dels productes al col·lectiu de gent gran i la importància de mantenir una dieta equilibrada per prevenir possibles malalties van ser les principals qüestions que es van debatre ahir a la jornada sobre alimentació per un envelliment saludable, organitzada a Món Sant Benet, que s'allargarà fins avui. La Fundació Alícia ha convidat a diferents experts vinculats a l'àmbit de la nutrició per posar sobre la taula els reptes que planteja una societat que, durant els pròxims anys, augmentarà el nombre de població envellida.

Segons la directora científica de la Fundació Alícia, Elena Roura, si creix el nombre de població envellida, gràcies als avançaments mèdics, s'obrirà un camp per explorar de nous productes alimentaris pensats per a la gent gran. «L'envelliment provoca una debilitació dels sentits, una disminució de la gana o inclús cansament i, per tant, cada vegada hauran d'existir més productes que tinguin en compte aquestes circumstàncies», sosté Roura.

De fet, un dels actes d'ahir que es desenvolupava en el marc de les jornades, es va centrar en el repte de dissenyar nous productes per a la gent gran i va tenir la participació d'especialistes en la matèria que van exposar diferents punts de vista.

Una de les ponents, Gràcia Artigas, especialitzada en ciències biològiques, va posar èmfasi a la dificultat amb què topen alguns ancians a l'hora d'obrir un envàs. L'experta va participar en un estudi que pretenia detectar quins sistemes d'obertura generen més problemes. «Vam observar que els envasos pesants, fets d'un material relliscós o que presenten mecanismes d'obertura complexos són els que comporten més dificultats a l'hora d'obrir-se», va explicar Artigas. D'aquesta forma, va remarcar la necessitat de crear productes amb sistemes d'obertura adequats per a la gent gran. En la mateixa línia, el ponent David Lacasa, amb experiència en diverses empreses d'alimentació, va explicar que a l'hora de crear productes per a la gent gran és important conèixer d'arrel les necessitats que tenen.

Els hàbits alimentaris per millorar el benestar de la gent gran també va ser un dels temes que es van tractar. «Una bona alimentació no cura però, pot prevenir d'una possible malaltia», va assegurar la doctora en farmàcia, Carmen Ferrer. També va lamentar que el cúmul d'informació que exsteix sobre alimentació a internet està provocant desinformació. «S'han de consultar fonts com l'Organització Mundial de la Salut o bé d'altres que tinguin un reconeixement», va remarcar.