Sant Joan convida a descobrir el món de la verema i el vi en una jornada familiar

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, conjuntament amb Celler Collbaix, Mafrica i Hostal Soler, porten a terme avui la segona edició de la jornada familiar Entre Vinyes, una proposta que té com a objectiu donar a conèixer la gastronomia, el vi amb denominació d'origen del Pla de Bages i la carn de Porc de Palou. Una oportunitat per conèixer el procés de vinificació just quan ens trobem en període de verema.

En aquesta jornada d'avui, el celler mostrarà novament les seves instal·lacions i farà partícips els visitants del procés de verema i d'aixafada del raïm, el qual se sol dur a terme al llarg d'aquest mes. Les places per a la jornada són limitades i el preu és de 30 euros pels adults i de 18 euros pels infants. Els assistents coneixeran de primera mà les diferents etapes de l'elaboració del vi i, a més, podran degustar un esmorzar i un dinar amb productes gastronòmics típics de la zona.

El regidor de Comerç, Turisme i Consum de Sant Joan de Vilatorrada, Eduard Mata, feia una crida a la participació i remarcava que «l'estrena d'aquest projecte l'any passat va ser tot un èxit de participació» gràcies a la implicació dels diferents actors públics i privats, «que des de fa mesos ja treballem conjuntament per posar en valor la gran tasca que els productors locals estan fent en la promoció dels seus productes de qualitat i els entorns de Collbaix i de Sant Joan de Vilatorrada».

En aquest sentit, Mata posava en relleu que «la jornada és ideal per a tota la família, per passar una jornada entre vinyes i veure com és aquest procés tan arrelat a la nostra història vitivinícola com és la verema».

A més, afegia que «el nostre objectiu és potenciar els actius naturals, culturals, gastronòmics i patrimonials del nostre territori. Per tot plegat, la Regidoria de Turisme està i estarà al costat d'aquestes iniciatives que posen en valor el nostre municipi i posa en valor la iniciativa endegada pels tres coorganitzadors».

Per la seva part, Josep Maria Claret, representant de Celler Collbaix-El Molí, assegurava que al llarg de la jornada d'avui «retornarem als nostres orígens i ensenyarem com era el procés de verema antigament, que ens ha llegat una tradició i una cultura del vi al Bages que és única».

Montserrat Torra, representant de Mafrica, hi afegia que «esdeveniments com aquest també són molt importants per donar a conèixer la diversitat de productes gastronòmics de primer nivell que tenim al territori, com ara la carn del Porc de Palou, que prové al 100% de granges situades a la Catalunya Central».