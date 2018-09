Fonollosa recorda amb un acte emotiu les càrregues policials de l'1-O

L'amalgama d'emocions que van sentir els habitants de Fonollosa durant la jornada de l'1-O segueix ben viva. Ahir van rememorar, en un acte carregat d'emotivitat, la impotència per les càrregues de la Guàrdia Civil al poble per localitzar les urnes i l'agraïment per les mostres de suport que van rebre un cop les imatges de l'actuació policial es van difondre arreu del país.

L'acte va estar carregat de simbolismes. Primer, veïns del municipi, juntament amb habitants de Sant Feliu de Codines –que van tenir un paper destacat en l'acte d'ahir per les mostres de solidaritat del dia 2 d'octubre– van destapar la placa de la rebatejada plaça de l'1 d'Octubre i, posteriorment, un mural commemoratiu, obra de l'il·lustrador Valentí Gubianas. «Va ser tot un repte fer el mural. He volgut reflectir el moment d'alegria per haver celebrat la jornada de l'1 d'octubre, amb persones de diverses edats i colors. També hi apareix una urna, com a representació de la democràcia, i una flor de fonoll, entre altres elements, simbolitza la unió del municipi. No porres, sinó flors», explicava emocionat l'artista davant les prop de 300 persones que es van aplegar a l'acte.

Hi va haver parlaments, i també música seleccionada especialment per aconseguir la solemnitat i l'emotivitat que l'Ajuntament volia donar a l'acte. Per aquest motiu, la cantant de jazz Celeste Alías va deixar ahir el seu registre habitual per interpretar cançons com Petit país o Laura, de Lluís Llach, entre altres peces musicals. A la recta final, Bages Brass Trio va interpretar El ball de l'Àliga de la Patum, que simbolitza la llibertat, i Els Segadors.

La presidenta del Centre Cultural i Recreatiu de Fonollosa, Marta Vall, va explicar, acompanyada de veïns del municipi, com van viure la jornada del referèndum. «Es van viure moments crítics, però ningú va caure en la provocació. Van rebentar portes de les dependències municipals, però va començar a sonar la música de l'Elèctrica Dharma i vam tenir la força suficient per fer-los enrere. Havíem guanyat», va explicar enmig d'aplaudiments.

A l'acte també hi va intervenir l'alcalde, Eloi Hernàndez, que va recordar els moments que van viure. «Ens van caure llàgrimes, però també vam rebre abraçades, vam viure moments tristos, però també d'altres carregats d'esperança», va afirmar. La consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, va participar en l'acte en representació del govern de la Generalitat i va parlar de l'impacte que va tenir la jornada entre els catalans. També va tenir un record per als polítics empresonats i els que van haver de marxar per l'actuació de la justícia espanyola.