El ball de bastons de Cardona incorporarà les primeres nenes a partir del 2020

Per la festa major del 2020, Cardona incorporarà per primer cop nenes al ball de bastons, una dansa amb més de 300 anys d'història. Ho podrà fer després que a Confraria de la Mare de Déu del Patrocini hagi redactat i aprovat un protocol que regula els requisits d'accés per ballar aquesta dansa, que protagonitzen vuit infants d'entre 5 i 9 anys aproximadament.

La confraria és l'entitat que aglutina els actes litúrgics de la festa major, que inclou el trasllat de la imatge de la Verge en l'obertura i cloenda dels dies de celebració, i el ball de bastons, que l'acompanya en la cercavila d'anada i tornada entre l'Hospital (on està custodiada al llarg de l'any) i l'església.

Albert Cugueró, que és qui en els darrers anys ha estat al capdavant de la coordinació d'aquesta dansa, subratlla que no hi havia res escrit que digués que les nenes no podien prendre part d'aquesta dansa, però que cap no l'havia ballada i que per tradició es donava per fet que el ball de bastons d'aquest municipi del Bages només era obert als nens. Per aquest motiu la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini, que es va reactivar com a tal fa set anys, ha materialitzat aquest protocol, que deixa per escrit que el ball una manifestació popular oberta en igualtat a nenes i nens. De fet, no només donarà entrada oficial a les nenes, sinó que a més regula que la dansa acabi sent plenament paritària.

El protocol ja és efectiu, però com que amb la llista de balladors l'entitat treballa amb dos anys d'antelació (i ja n'hi ha d'espera), l'obertura que ara fa realitat el document es materialitzarà el 2020. És a dir, serà d'aquí a dos anys quan el ball incorporarà la primera o primeres nenes, que ara ja es poden inscriure. I Cugueró assegura que ja ha començat a despertat molt interès.

El protocol estableix que el grup de balladors «estarà format de forma ordinària per quatre nens i quatre nenes», i que «en cas que no hi hagi prou nens i nenes per complir aquesta composició, es procurarà mantenir un criteri d'equitat de gènere en la composició». També es posa de manifest que la incorporació de les nenes «es durà a terme de forma gradual», a partir de l'entrada en vigor d'aquest protocol, «fins a l'equiparació numèrica entre nens i nenes».

Entre els requisits bàsics per poder optar a ser un dels dels nenes o nenes ballador s'estableix que cal estar empadronat al terme municipal de Cardona, ser fill de pare o mare també nascuts a Cardona, i que l'infant podrà realitzar el seu primer ball en la festa major de l'any natural en què compleixi els sis anys.

Hi podrà romandre durant uns tres anys naturals, una permanència que vindrà determinada per la talla, ateses les mides dels vestits que s'utilitzen per a la dansa.