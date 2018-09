El projecte de millora del pont d'accés a Cabrianes preveu ampliar-ne l'estructura

El projecte per reformar el pont d'accés a Cabrianes, que forma part del terme de Sallent, preveu ampliar l'estructura existent per fer possible el pas simultani de dos vehicles i crear un espai per als vianants. Segons fonts del departament de Territori i Sostenibilitat, el projecte està en una fase inicial perquè no hi ha disponibilitat pressupostària per començar les obres. L'alcalde pedani de Cabrianes, Oriol Ribalta, reclama que l'inici de la reforma és urgent, ja que «el trànsit pesant al poble és elevat i convé tenir els dos sentits de la circulació oberts».

La Generalitat ha descartat la proposta de construir un nou pont i s'ha decantat per ampliar la infraestructura. Actualment, el pont fa 73 metres de longitud i 6 d'amplada, 2 dels quals són de vorera per als vianants, de manera que només en queden 4 per al pas dels vehicles. Quan n'hi ha dos que coincideixen, la solució és donar pas alternatiu mitjançant se-nyalització vertical. Però això sovint comporta aturades o casos de vehicles que han de recular perquè no han respectat el pas alternatiu.

En aquest sentit, el projecte inclou ampliar l'estructura fins a 12,5 metres, deixar 2,5 metres de vorera per als vianants i 7 metres de calçada per als cotxes, i la resta d'espai per a les barreres de contenció. Segons fonts del departament de Territori i Sostenibilitat, el pressupost serà de 3 milions d'euros però encara s'ha de trobar el finançament. «Confiem que de cara als pressupostos de la Generalitat de l'any vinent alguna partida pugui fer possible l'inici de les obres», apunta l'alcalde de Sallent, David Saldoni.

Segons l'alcalde pedani de Cabrianes, «l'opció més oportuna per reformar l'accés seria construir un pont paral·lel per evitar l'aturada del trànsit». Si es talla la circulació del pont, l'única via alternativa que tindran els veïns de Cabrianes serà l'eix Transversal, hauran de fer fer servir l'entrada i/o sortida dels enllaços d'Artés-Cabrianes i Sallent-Berga. «Això provocarà que els camions del polígon travessin el nucli de Cabrianes per dins», explica Ribalta. «El pas dels vehicles pesants per dins del nucli provoca desperfectes a la via pública i problemes de sonoritat que incomoden els veïns», lamenta Ribalta. Amb tot, remarca que el més important és que el problema se solucioni ràpid per respondre a «una demanda històrica dels veïns de Cabrianes des que el trànsit ha augmentat».