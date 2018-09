Santpedor arranja els pàrquings d'ús públic que hi ha al municipi

Santpedor ha arranjat els pàrquings d'ús públic del municipi. L'equip de manteniment va començar per millorar l'espai posterior a la carretera de Callús i el del carrer Convent. Posteriorment, es van anar millorant els terres de la resta d'aparcaments públics que hi ha la poble. Els aparcaments són en la seva majoria propietat de particulars que els han cedit com a pàrquings públics després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament. Els treballs en fan periòdicament perquè la seva utilització i també les fortes pluges els malmeten.