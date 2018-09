L'oposició al Consell veu amb neguit la renúncia del cap de Turisme

Preocupació entre els grups de l'oposició (CiU i PSC) al Consell Comarcal del Bages per la renúncia de Benjamí Fortuny com a cap de l'àrea de Turisme. Ja s'havia anunciat el juliol, però amb l'estiu pel mig encara no s'havia formalitzat, amb previsió de donar-ne compte al ple d'anit.

Fortuny, que està de baixa laboral, continua com a tècnic, però l'oposició és crítica amb els motius que l'haurien portat a la renúncia com a cap, i vincula aquesta decisió a l'actitud «desconsiderada» que el conseller de Desenvolupament Comarcal, Joan Badia (ERC), hauria tingut setmanes enrere amb una treballadora de l'àrea de Turisme. Això hauria molestat Fortuny i al seu entorn, fins al punt que tres treballadors de la mateixa àrea van donar suport al seu cap amb una instància.

El juliol, el PSC ja va denunciar la situació, i «les formes en les actuacions d'alguns consellers, que sembla que han descuidat o fins i tot s'han extralimitat en l'exercici de les seves funcions». A propòsit del ple d'ahir, el grup comarcal de CiU s'ha sumat a les crítiques, entenent que «el problema rau en l'actitud i el to bel·ligerant» utilitzat per Joan Badia. CiU es mostra «preocupat» per la renúncia de Fortuny, «que crea un buit i una falta de lideratge que pot fer perillar el bon funcionament de l'àrea de Turisme, i encara més tenint en compte que la vàlua professional de Fortuny és acreditada i avalada pels treballadors de l'àrea».

El president comarcal, Agustí Comas (ERC), diu que si ara es torna a parlar d'aquesta qüestió és per la formalitat del ple, però entén que ja va quedar resolta el juliol, i des d'aleshores «no hi ha hagut cap altra queixa». Recorda que el mateix juliol ja es va mantenir una trobada «molt positiva per aclarir conceptes» amb els treballadors que havien presentat la instància, i que Fortuny continua com a tècnic. Les funcions de cap les ha assumit la gerent del Consell, Cristina Rubio.