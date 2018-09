Més de mig mil·leni acumulat entre cinc avis de Castellgalí

Entre tots cinc superen el mig mil·leni de vida i conviuen sota un mateix sostre. Són cinc avis de la residència Ibada de Castellgalí, que ja han esdevingut centenaris. La darrera, la Dolores, que aquest dilluns celebrava oficialment que ja tenia tres xifres.

Una situació (la de l'arribada als cent anys) que, malgrat cada cop és més habitual, per a aquest centre residencial no deixa de ser un fenòmen excepcional pel fet que n'hagin coincidit cinc. Per aquest motiu, van decidir reunir-los al pati de la residència i fer-los una fotografia realment singular. Cinc persones que sumen ni més ni menys que 510 anys.

"Posem-nos de costat, ordenats de més gran a més petit", deia l'Antonio, un dels cinc centenaris (de fet, l'únic home), a la resta de companyes de sessió. "Jo sóc del juny del 1918. Ella del maig –adreçant-se a l'Àngela, que també ha fet els 100 anys també-, posa't aquí, a l'esquerra".

I la primera per l'esquerra, ni més ni menys que la Maria Obach, una de les dones més grans d'Espanya, amb un total de 109 anys. Just per darrera d'ella, la Trini, de 101. I la més 'joveneta', la Dolores, que amb els seus 100 acabats de fer ha fet possible aquesta imatge tan especial.

Cal recordar, a més, que aquest centre residencial del Bages té una altra resident amb un títol molt especial. Es tracta de Maria Glòria Massana, filla de Maria Obach, que als seus 88 anys és la persona de més edat de tot l'Estat espanyol amb el pare o la mare vius. En aquest cas, a qui encara conserva és a la seva mare, amb qui conviu a la mateixa residència.