El Bages defineix 32 accions per fer en tres anys per millorar la vida de la gent gran

Fomentar polítiques que contribueixin a l´envelliment actiu per intentar millorar la qualitat de vida a la tercera edat. Aquest és l´objectiu del Pla d´Actuació de les Persones Grans, una nova eina del Consell Comarcal del Bages que defineix les estratègies a seguir des de l´administració local en aquest àmbit, i que es concreta en 32 accions per desenvolupar en els propers tres anys. El pla s´ha presentat aquest dimarts a la seu del Consell per la sòcia fundadora de l´Associació Siena, Sònia Díaz, com a principal artífex del projecte, amb presència del president comarcal, Agustí Comas, i de la cap del Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació, Iolanda Moragues.

El pla s´ha dissenyat a partir d´una diagnosi prèvia sobre la situació de la gent gran a la comarca, i les noves propostes s´han consensuat amb un grup de treball en què han participat professionals sanitaris i de diversos àmbits relacionats amb la tercera edat, tècnics municipals, polítics, i representants de la gent gran. El document se centra en tres eixos bàsics, com són el bon tracte a la gent gran, la participació activa, i l´atenció a la tercera edat, i dels quals pengen les 32 propostes a desenvolupar.

Entre altres actuacions, el document recull la definició d´un model de transport adaptat que millori la mobilitat a nivell comarcal, un pla de formació per a professionals que tractin amb gent gran, l´acostament de les noves tecnologies a la tercera edat, una revisió d´ús d´equipaments, l´estudi de models d´habitatge alternatius a les residències d´avis, revisar protocols d´atenció domiciliària i maltractaments, coordinar la detecció de situacions de soledat, o crear una taula de l´envelliment actiu que debati de forma periòdica les necessitats del col·lectiu de la gent gran.