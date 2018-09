Centenars de persones participen en la Festa Solidària de Súria

Centenars de persones van participar en la 6a Festa Solidària de Súria, que va tenir lloc a les Pistes de l'Escorxador. Les aportacions recollides durant l'acte seran destinades a les activitats solidàries de l'Associació de Voluntaris de Súria, que compten amb el suport de l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament.

Com en edicions anteriors, la Festa Solidària va comptar amb actuacions de diferents entitats i persones de la vila. Enguany, l'acte també va servir per donar a conèixer les activitats del grup de voluntariat de la Fundació Althaia. Les actuacions van anar a càrrec de l'Escola de Dansa Maria Cinta, Agrupació Sardanista, Societat Coral La Llanterna i La Trup, duet musical format per Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana. L'acte va ser presentat per Tat Serrat i Jordi Aloy, del Foment Cultural.

En el transcurs de l'acte es van fer diferents agraïments a la tasca constant de les persones que fan possibles les activitats de l'Associació de Voluntaris, així com crides a la participació de nous col·laboradors. La regidora de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Carme Besa, va animar a participar-hi, dient que la solidaritat "és un valor que tota persona porta a dins".

Carme Besa va repassar l'activitat de les diferents línies de treball de l'Associació de Voluntaris (Aliments Súria, Infants Súria i atenció a les persones grans). També va tenir un record especial per a qui fou president de Càritas Parroquial, el recentment desaparegut Pere Peramiquel, i va agrair la tasca del fins ara president d'aquesta entitat, Josep Maria Manubens, que ha estat rellevat per Antoni Serrat. També va fer un reconeixement a la comunitat educativa de Súria per la seva col·laboració en les activitats d'Infants Súria.

Per la seva banda, la representant del grup de voluntariat de la Fundació Althaia, Puri Travé, va elogiar la tasca de l'Associació de Voluntaris de Súria i va animar les persones de l'entitat a seguir treballant per "fer el món una mica millor". Posteriorment es va projectar un vídeo sobre les activitats del grup de voluntariat de la Fundació Althaia.

D'altra banda, la plaça de Sant Joan va acollir diumenge 23 de setembre la 2a edició del Barber Solidari, que va aplegar barbers i barberes del Bages i de diferents llocs de l'estat. La recaptació obtinguda serà destinada a l'hospital de dia d'oncologia i hematologia de la Fundació Althaia.

L'acte va comptar amb la música de DJ Jonny Fantom i servei de bar. Coincidint amb el desenvolupament del Barber Solidari, el Banc de Sang i Teixits va recollir donacions a la mateixa plaça de Sant Joan.

Aquesta 2a edició del Barber Solidari va ser organitzada per Perruqueria Carme Súria, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Súria, comitè d'empresa d'ICL, Bon Preu, Forn La Cantonada, Grup Joan, Súria Punt Comercial, Instal·lacions Joan i Emili, Tahe, Special Things, Fòrum Gestió, Joieria Torrents, Galera Constructors i Oxigen.