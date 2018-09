Sant Fruitós instal·la prop de 300 plaques solars en tres edificis municipals

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha instal·lat prop de 300 plaques fotovoltàiques a les teulades de tres edificis municipals, que permetran reduir la despesa energètica del municipi. En concret, s'han col.locat a l'ajuntament, a la biblioteca i al Nexe-Espai de Cultura. S'han instal·lat 80, 126 i 92 mòduls solars a cada edifici, respectivament, gairebé 300 mòduls en total.

Es preveu que la instal·lació d'aquestes plaques comporti per al municipi un estalvi anual aproximat de 12.243 euros (3.154,72€/any a l'edifici de l'ajuntament, 5.859,27€/any a la Biblioteca i 4.229,47€ al Nexe-Espai de Cultura). En total s'espera que les plaques instal·lades generin una producció de més de 115.000 kWh cada any d'energia renovable 100 %.

La dada més rellevant és que en dies concrets com aquest passat dijous 20 de setembre, al centre del dia, s'ha registrat que els edificis municipals han pogut autoconsumir el 100% de l'energia sense necessitar connexió a la xarxa elèctrica.

Per a tenir informació dels consums s'ha instal·lat un monitor energètic amb un visor a les entrades dels edificis, per tal que els ciutadans puguin veure en temps real la generació fotovoltaica de les plaques solars, a cada edifici.

Amb la finalització de les instal·lacions, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fa un pas important en l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental, en aquest cas cap a l'autoconsum energètic.