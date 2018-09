La CUP de Santpedor proposa el nom de «plaça Gran d'u d'octubre»

L'Assemblea local de la CUP de Santpedor, que fins ara no ha concorregut a les eleccions i no té representació al consistori, demana a l'equip de govern (ERC) un canvi de nom de la plaça Gran perquè es passi a anomenar plaça Gran d'u d'octubre del 2017. La formació exigeix la convocatòria d'un ple extraordinari aquesta mateixa setmana per fer aprovar la proposta, i que dilluns, coincidint amb el primer aniversari del referèndum, es pugui col·locar la placa nova a la plaça.

L'Ajuntament de Santpedor ja va aprovar fa uns mesos denominar una sala de la biblioteca amb el nom d'u d'octubre, però per a la CUP no és suficient, tenint en compte que la plaça Gran, davant de l'Ajuntament, també va tenir protagonisme durant els fets que van envoltar el referèndum, com a epicentre de reunions, manifestacions i actes els dies i setmanes prèvies i posteriors al primer d'octubre.

La CUP entén que, per a Santpedor, aquella data va ser «de les més vivencials d'aquest segle», i destaca la rellevància històrica que considera que ha tingut per a Catalunya. «És el dia que es va fer palesa la defensa de la democràcia en la seva dimensió i expressió més bàsica», i en què «el poble de Catalunya i les seves institucions van demostrar clarament la seva vocació democràtica, la seva voluntat de dur-la a terme i la capacitat de superar les adversitats».