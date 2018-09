UP instarà els ajuntaments a defensar els béns patrimonials

Unió de Pagesos (UP) proposa als ajuntaments l'aprovació d'una moció contra les immatriculacions que ha fet l'Església catòlica i en defensa dels béns patrimonials. El sindicat considera que els consistoris i els alcaldes tenen «el deure i l'obligació de vetllar pels patrimonis històrics i culturals dels pobles i defensar-ne els béns comuns, col·lectius i comunitaris».

En aquesta línia, el sindicat va informar ahir que ha sol·licitat al Consell Comarcal del Bages una reunió amb els alcaldes de la comarca que, de moment, no ha tingut resposta, i que ja en té una de programada amb els del Solsonès. Segons apunta el representant d'Unió de Pagesos, Joan Casajoana, a partir d'ara es presenta una «gran lluita que anirà aflorant» i, per aquest motiu, fa una crida als ajuntaments i a tots els ciutadans a sumar esforços per afrontar-la de «forma unitària i transversal». Segons Casajoana, «no pot ser una lluita anticlerical sinó contra la jerarquia de l'Església i l'actuació dels bisbes».

El sindicat, que ha destapat el procediment de les immatriculacions, vol el compromís dels grups parlamentaris i dels ajuntaments, però també de la ciutadania en general per lluitar contra les apropiacions de l'Església i en defensa dels béns patrimonials.