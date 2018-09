Artés inaugurarà diumenge la plaça d'accés a Cal Sitjes

L'Ajuntament d'Artés farà públic aquest diumenge el nom de la plaça que dona accés al Complex Cultural de Cal Sitjes, en un acte al mateix indret, a 2/4 de 7 de la tarda. L'elecció del nom ha sortit mitjançant un procés participatiu en què la població va fer fins a 16 propostes, que després es van poder votar. La consulta popular, que es va fer entre el 31 d'agost i el 15 de setembre, va tenir la participació de 308 persones.

La inauguració de la plaça estarà acompanyada per un seguit d'actes que se celebraran a Artés aquest cap de setmana, organitzats pel CDR d'Artés i emmarcats en l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre de l'any passat. Alguns dels actes previstos per al mateix diumenge són, per exemple, un taller de resistència, l'exposició de vivències de l'1 d'octubre, una interpretació peculiar del ball de l'àliga o una botifarra per la república.

Tot i que la temàtica era lliure, bona part de les propostes de noms que es van presentar fan referència als esdeveniments de l'1 d'octubre, tenint en compte que Cal Sitjes va ser un punt de votació del referèndum i el lloc de trobada posterior dels veïns. Per això, es van proposar noms com plaça 1 d'Octubre, de la Revolució o del Referèndum. També hi va haver propostes de noms que deixen constància de l'espai cultural on es troba emmarcada la plaça (on hi ha ubicada l'Escola Municipal de Música i la biblioteca), com, per exemple, plaça de la Cultura o de Mossèn Jacint Verdaguer. Aquest diumenge es desvetllarà el nom definitiu.



Més millores a la zona

L'elecció del nom de la plaça és la primera actuació que l'equip de govern té previst realitzar durant aquest any a la zona, però no l'única, ja que hi ha dues propostes dels pressupostos participatius que demanaven actuar-hi. Una de les propostes era obrir la façana de Cal Sitjes i l'altra, treure el mur i millorar l'accés a la plaça. A més, també hi ha previst col·locar-hi properament un punt de càrrega per a cotxes elèctrics.