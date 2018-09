Fibracat decideix no treballar el proper dilluns 1 d'octubre

Fibracat ha decidit no treballar el proper dilluns 1 d´octubre. La direcció de l´operadora de telecomunicacions ha proposat aquesta setmana un referèndum intern al conjunt de professionals, que han decidit per una àmplia majoria del 80% no treballar dilluns i, en canvi, fer-ho el 12 d´octubre. La botiga del Passeig de Pere III romandrà tancada i obrirà amb normalitat el 12 d´octubre. La totalitat dels càrrecs directius de la companyia també han decidit no treballar el primer d´octubre.



Assistència tècnica



L´operadora informa que dilluns l´empresa mantindrà en funcionament el telèfon d´atenció al client 1711 i mantindrà actiu una part de l´equip tècnic per atendre qualsevol incidència.