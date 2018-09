La natalitat de l'any passat només va créixer al Solsonès

Solsonès i Berguedà van ser el 2017 la cara i la creu de la natalitat a casa nostra. Mentre la primera va ser l'única comarca de l'àrea central que va registrar un augment del nombre de naixements en relació amb l'any anterior (de l'1,3%), la segona es va situar pràcticament a la cua de tot Catalunya, ja que va ser la segona que va registrar un caiguda percentual més gran (-16%), només superada per la Terra Alta (-39,29%).

Al conjunt de les set comarques que formen l'àrea de cobertura de Regió7 hi va haver, l'any passat, 115 naixements menys que el 2016, el que va suposar una caiguda del 3,2%, pràcticament idèntica a la que es va produir a tot Catalunya (-3,1%). I mentre ara fa dos anys hi va haver cinc de les nostres comarques amb signe positiu (només el Bages ja va registrar llavors una caiguda), en aquest darrer el Solsonès s'ha quedat sol. De fet, aquesta és l'última de les tan sols 9 comarques que el 2017 van mostrar un augment de la natalitat al conjunt del país, tal com posen de manifest les xifres de naixements corresponents a l'any passat, que ahir va publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya. El Bages va registrar un total de 1.578 naixements, 20 menys que l'any anterior. També es va situar per sobre del miler l'Anoia, amb una caiguda molt similar (de poc més de l'1%). En canvi, al Berguedà la variació va ser molt més accentuada. Tant és així, que el fa dos anys va ser la tercera comarca que més va créixer en nombres relatius, i en canvi ara ha passat a l'altre extrem, ja que va registrar 51 naixements menys.



1 de cada 4, de mare estrangera

Un dels aspectes rellevants de les xifres de natalitat publicades per l'Idescat és que en dues de les comarques de casa nostra, un de cada quatre nadons vinguts al món el 2017 són fills de mare estrangera. És el cas del Bages (25,9) i de l'Alt Urgell (29,3%). La mitjana a Catalunya és del 27,8%, i a la Segarra aquest fins i tot els nounats amb mares estrangeres (51,9%) superen als de mares que consten amb nacionalitat espanyola. Per darrera hi ha els dos Empordà, amb uns índex a l'entorn del 40%. Al Berguedà el nombre de nadons nascuts l'any passat amb mare estrangera van suposar el 14,7%; a la Cerdanya el 22%, al Solsonès el 23,2%, a l'Anoia el 20%, i al Moianès és on se'n va registrar un percentatge més petit, del 13,1%. De fet, va ser el segon més baix de Catalunya, només superat pel Priorat (11%).



Augmenta l'edat de les mares

A Catalunya van néixer un total de 66.495 nadons, eln 3,6% menys que l'any anterior, i l'edat mitjana de les mares per tenir al seu primer fill ha pujat fins als 31 anys, l'edat més alta a Europa, al costat d'Itàlia. Aquesta edat mitjana de la maternitat és de 30,3 anys per a les mares estrangeres i 32,7 per a les mares de nacionalitat espanyola.En l'última dècada, aquesta edat mitjana ha augmentat en prop de dos anys a Catalunya, i s'ha situat per davant d'Espanya (30,8 anys), Luxemburg (30,5), Grècia (30,3), Irlanda (30,1), Holanda (29,8) o Portugal (29,6) i lluny de Bulgària, on les dones són mares per primera vegada als 26 anys de mitjana.

També l'indicador de fecunditat ha descendit, en passar d'1,39 fills per cada dona el 2016 als 1,36 el 2017, així com la taxa bruta de natalitat, que és de 8,8 nascuts vius per cada 1.000 habitants, quan el 2016 era de 9,2. Segons l'Idescat, l'evolució de la xifra de naixements del 2017 s'inscriu en una tendència de disminució iniciada el 2009.



El Berguedà surt del 'Marc general'

El Berguedà va a contracorrent en onomàstica. Entre els quatre noms més posats l'any passat, tant en nens com en nenes, no apareix cap dels dos que van liderar el rànquing a Catalunya. Ni Marc, ni Júlia. El Bages, en canvi, sí que ha seguit el corrent, ja que Marc va ser el més posat en nens, i Júlia la tercera en nenes. De fet, Marc és des del 2003 el nom masculí més posat als nadons que neixen a Catalunya, encara que està perdent força, mentre que Júlia va superar l'any passat Martina com a nom més freqüent en les nounades. En nens el segueixen els noms d'Àlex/Álex (580), Pol (566), Nil (529) i Jan (507). I en nenes Martina (601), seguits d'Emma (563), Maria (532) i Lucía (531).