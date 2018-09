Sant Fruitós fa efectiva la cessió de l'antiga biblioteca per al CAP

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha fet el pas definitiu per poder disposar d´un nou Centre d´Assistència Primària. El consistori va aprovar per unanimitat en el darrer ple la cessió de l´edifici de l´antiga biblioteca al Servei Català de la Salut de la Generalitat perquè el condicioni com a futur ambulatori, sense que de moment s´hagi fet pública una possible data d´obertura.

L´espai es troba situat al número 5 del carrer de Jacint Verdaguer. És un solar de 999 metres quadrats distribuïts en dues plantes. A la inferior, actualment es troben ubicats els serveis de pediatria del CAP i els vestidors de la Policia Local, que un cop estigui construït el nou equipament s´hauran de reubicar en un altre espai.

De fet, les obres no només implicaran una reforma de l´actual edifici, sinó que també s´ampliarà, a partir de les directrius que marqui el projecte elaborat pel mateix CatSalut. A més, la seva posada en marxa permetrà unificar en un únic espai tots els serveis que actualment s´ofereixen en dos edificis per separat. Pel que fa a les especialitats de medicina general i infermeria, ara es presten en un edifici de propietat municipal a l´avinguda de Bertrand i Serra, mentre que els de pediatria, llevadora i treballadora social s´ubiquen en aquest mateix edifici de l´antiga biblioteca.

L´estrena del futur ambulatori, doncs, permetrà deslliurar l´espai ara ocupat de l´edifici municipal de l´avinguda de Bertrand i Serra, que l´Ajuntament podrà destinar a altres usos. En ocasions, l´alcalde, Joan Carles Batanés, havia apuntat la possibilitat d´ubicar-hi alguna activitat relacionada amb els serveis assistencials, però no hi ha res definit.