Torra assistirà al Consell Nacional del PDeCAT a Sant Joan per commemorar l'1-O

El president del Govern, Quim Torra, assistirà al Consell Nacional del PDeCAT de demà a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) -molt a prop de la presó de Lledoners-, per commemorar el primer aniversari de l'1-O.

A la reunió de la formació nacionalista hi intervindran el seu president, David Bonvehí, la vicepresidenta, Míriam Nogueras, el mateix Torra, i també l'expresident del Govern Carles Puigdemont, des de Bèlgica. A més, la candidata del PDeCAT per Barcelona i expresidenta del partit, Neus Munté; l'alcalde de Mollerussa, president del Consell d´Acció Municipal de la formació i diputat de JxCat, Marc Solsona; i familiars dels presos homenatjaran les persones que "van fer possible" el referèndum de l'any passat. El Consell Nacional tindrà lloc a la sala d´actes de Cal Gallifa a partir de les 18:00 hores.

El PDeCAT també vol reconèixer la voluntat expressada pels catalans a les urnes i hi reivindicarà la llibertat per a tots els "presos polítics i exiliats". L'alcalde del municipi, Gil Ariso, donarà la benvinguda als assistents al Consell Nacional. Puigdemont serà l'encarregat de clausurar l'acte.