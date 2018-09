Aragonès celebra des de Lledoners la decisió de Junqueras

El vicepresident i adjunt a la presidència d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dissabte des de Lledoners la decisió d'Oriol Junqueras de postular-se per encapçalar la candidatura del partit a les eleccions europees de maig del 2019. Aragonès ha assenyalat que s'utilitzaran totes les eines a l'abast per intentar resoldre el conflicte polític de manera democràtica, i no mitjançant la repressió.

Pere Aragonès ha dit que l'oportunitat que representen les urnes a les eleccions europees no només apel·larà els catalans, sinó també els ciutadans de l'Estat. Segons ha fet notar Pere Aragonès, amb el suport a Oriol Junqueras com a eurodiputat, els ciutadans de l'Estat també es podran "solidaritzar" amb la causa independentista i amb la situació dels presos polítics i exiliats catalans. L'adjunt a la presidència d'ERC ha insistit que no deixaran de reclamar la llibertat dels empresonats "injustament", també perquè Junqueras pugui fer campanya.