Artés inicia els treballs de documentació de l'antiga muralla per poder restaurar-la

Una de les propostes dels pressupostos participatius d'Artés de l'any passat era la restauració de les muralles que hi ha al voltant de la plaça Vella, on hi ha les evidències més antigues del poble. En aquest sentit, l'Ajuntament del municipi ha iniciat aquesta setmana els treballs de documentació de l'antiga fortificació, una tasca prèvia necessària per fer el projecte de restauració de les muralles i el portal de Sant Marc, que han de permetre conservar aquest llegat del patrimoni local.

Els treballs de documentació s'han iniciat amb les cates arqueològiques en quatre punts de la muralla, situada a la part nord de la plaça Vella, que ahir es van completar. Ara, un cop recollida la informació, «la nostra investigació és saber quines fases té la muralla, quines reparacions i intentar datar-les», assegura l'arqueòloga que ha dirigit els treballs, Judit Sedano, d'Arqueòlegs.cat SL.

El treball de camp es completa amb u n estudi de paraments i un d'històric i arquitectònic, que s'estan fent. Es tracta dels treballs previs que han de permetre obtenir els permisos de la Generalitat per a l'execució del projecte de restauració de les muralles i el portal que encara es conserva. L'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, assegura que «la muralla és part de la història del poble i va bé conèixer els orígens» i que el projecte ha de permetre «deixar-la restaurada i conservada per garantir que perduri».

En total, aquesta setmana s'han fet quatre cates, dues a la part oest de la Muralla i dues més a la zona més central. Aquestes darreres han deixat al descobert dos trams d'un mur aparentment adosat als pilars de la muralla. «Per sorpresa, on acaba el mur, que desconeixíem, tot està molt remogut i apareixen materials de fa 50 anys», diu Sedano. Ara, un dels objectius és investigar l'origen i la funció d'aquest mur amb la documentació recopilada, l'estudi històric i les dades que puguin aportar, a través de la memòria oral, alguns veïns del poble.

Els treballs de documentació també poden ajudar a delimitar i dibuixar el traçat de l'antiga muralla, que ara es desconeix. De fet, l'alcalde recorda que a l'interior de l'edifici adjunt a la plaça Vella que es preveu restaurar per ampliar el museu van aparèixer part de les antigues muralles medievals, la qual cosa dona pistes de la continuïtat de la fortificació.

Per tot plegat, Clotet considera que «anar construint aquesta part antiga també t'explica el municipi com està fet actualment». Sedano afegeix que «és important, ni que sigui de mica en mica, poder recuperar el tram de la muralla i saber per on passava i potser en algun moment aconseguim donar una datació exacta».