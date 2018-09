La cúpula del PDeCAT s'aplega a Sant Joan en el seu primer consell nacional al Bages

El PDeCAT celebra aquest dissabte a la tarda el seu primer consell nacional al Bages, amb presència d'alts càrrecs del partit i també d'alguns alcaldes i regidors del territori, que han omplert l'espai de Cal Gallifa de Sant Joan.

L'acte, que ha arrencat poc després de les 6 de la tarda, amb imatges que recorden la preparació del referèndum d'autodetermibació de fa un any, l'encapçala el president de la Generalitat, Quim Torra, però també parlaran el president del partit, David Bonvehí, la vicepresidenta, Míriam Nogueras, la candidata del partit a l'alcaldia de Barcelona, Neus Munté, i el president del Consell d´Acció Municipal del Partit Demòcrata, Marc Solsona, abans de la cloenda que farà a través d´un vídeo Carles Puigdemont.

Entre els dos-cents assistents, hi ha els consellers de Territori, Damià Calmet, o la d´Empresa, Àngels Chacón, entre altres. També hi són el regidor del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, o l'eurodiputat Ramon Tremosa, entre altres.

La reunió, s'ha convocat aquest cap de setmana coincidint amb el primer aniversari de l'1-O, i ha de servir per homenatjar totes les persones que van fer-lo possible. Per això, a banda dela parlaments polítics, l'acte compta amb la presència de familiars dels independentistes presos i exiliats, que també es preveu que dirigiran unes paraules al final de l'acte, abans de missatge de Puigdemont.