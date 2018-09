La Fira de Sant Miquel de Santpedor arriba amb més activitats que mai

La Fira de Sant Miquel de Santpedor arriba aquest cap de setmana a la seva vint-i-vuitena edició amb diverses novetats i un programa farcit de música, art i productes naturals i ecològics. Enguany, hi ha més activitats que mai durant tot el cap de setmana i avui al vespre, dia previ a la fira, es fa un gran concert amb el grup Strombers a Cal Llovet.

Per primer cop s'ha organitzat el certamen potenciant diferents espais. D'una banda, hi haurà la zona infantil al Passeig durant tot diumenge, els espais musicals-gastronòmics estaran repartits pel barri antic durant tot el cap de setmana i hi haurà espais d'art en cinc punts diferents del poble. També per primera vegada es destina un espai a food trucks amb un escenari amb actuacions musicals.

Quant a la fira, reunirà demà més d'un centenar de parades de productes naturals i ecològics distribuïts pel barri antic, amb músics i artistes al carrer.