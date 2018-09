Sant Fruitós fa efectiva la cessió de l'antiga biblioteca per al CAP

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha fet el pas definitiu per poder disposar d'un nou Centre d'Assistència Primària. El consistori va aprovar per unanimitat en el darrer ple la cessió de l'edifici de l'antiga biblioteca al Servei Català de la Salut de la Generalitat perquè el condicioni com a futur ambulatori, sense que de moment s'hagi fet pública una possible data d'obertura.

L'espai és al número 5 del carrer de Jacint Verdaguer. És un edifici de 999 metres quadrats distribuïts en dues plantes. A la inferior, actualment hi ha ubicats els serveis de pediatria del CAP i els vestidors de la Policia Local, que un cop estigui construït el nou equipament s'hauran de reubicar en un altre espai.

De fet, les obres no només implicaran una reforma de l'actual edifici, sinó que també s'ampliarà, a partir de les directrius que marqui el projecte elaborat pel mateix CatSalut. A més, la seva posada en marxa permetrà unificar en un únic espai tots els serveis que actualment s'ofereixen en dos edificis separadament. Pel que fa a les especialitats de medicina general i infermeria, ara es presten en un edifici de propietat municipal a l'avinguda de Bertrand i Serra, mentre que els de pediatria, llevadora i treballadora social s'ubiquen en aquest mateix edifici de l'antiga biblioteca.

L'estrena del futur ambulatori permetrà alliberar l'espai ara ocupat de l'edifici municipal de l'avinguda de Bertrand i Serra, que l'Ajuntament podrà destinar a altres usos. De vegades, l'alcalde, Joan Carles Batanés, havia apuntat la possibilitat d'emplaçar-hi alguna activitat relacionada amb els serveis assistencials, però no hi ha res definit.