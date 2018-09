Cardona no disposarà de la piscina del Vilar Rural pel desacord econòmic

Els veïns de Cardona no podran disposar aquest hivern de la piscina coberta del Vilar Rural, com havien fet els últims 9 anys. El motiu és el desacords entre l'Ajuntament i el grup SERHS, empresa gestora del complex hoteler, alhora de renovar el conveni d'ús. Segons una nota feta pública pel consistori cardoní, Vilar Rural de Cardona havia fet una proposta de renovació del conveni «que multiplica per més de 7 el seu preu actual». En concret, segons l'Ajuntament, l'increment és del 706% respecte al darrer acord. En el mateix comunicat l'equip de govern qualifica la proposta de «desproporcionada i totalment inassumible», motiu pel qual s'ha decidit no acordar la renovació d'aquest servei.

L'Ajuntament ha detallat que, en xifres absolutes, el que els proposava el grup empresarial era «passar d'un pagament d'11.550 euros (IVA inclòs) per tota la temporada d'hivern –d'octubre a maig– a un pagament que s'enfila fins als 81.552 euros (IVA inclòs) per al mateix període».

L'alcalde, Ferran Estruch, ha manifestat que «la decepció és màxima», perquè, «malgrat entendre la situació de l'empresa, apel·lem a la voluntat social i la sensibilitat territorial que sempre han tingut els Vilars Rurals per arribar a una solució raonable». De fet, Estruch ha afirmat que no llença la tovallola i que continuarà treballant perquè l'empresa ofereixi «una proposta que pugui ser assumible».

Segons els convenis subscrits en els darrers anys, els costos d'ús de l'espai corresponen a tres dies setmanals «que ja es va convenir que eren els indicats per aprofitar la climatització del cap de setmana i intentar reduir costos.