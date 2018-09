Castelltallat honora mossèn Magí Morera, en procés per ser sant

Castelltallat acollirà aquest migdia una missa especial d'acció de gràcies en homenatge a Magí Morera Feixas, religiós fill de Sant Mateu de Bages que està en procés de canonització. L'ofici solemne d'avui serà concelebrat per 12 capellans encapçalats pel superior general de l'orde dels Fills de la Sagrada Família. Aquest acte religiós es fa en el marc de la Festa Major de Castelltallat, hi assistiran familiars de l'homenatjat i es farà una benedicció i repartiment d'estampes amb la seva imatge.

El papa Francesc va signar l'octubre de l'any passat el decret que reconeixia les «virtuts heroiques», que és el primer pas per a la canonització, de Magí Morera, nascut a Sant Mateu de Bages el 16 de novembre del 1908. Morera va ser l'últim dels dotze fills de la família, i va quedar orfe de pare als 17 mesos. Educat en la fe cristiana, aviat va tenir clara la seva vocació eclesiàstica. Va estudiar al col·legi d'orfes pobres de Sant Julià de Vilatorta dels Fills de la Sagrada Família i hi va ingressar el 25 de setembre del 1925. La consagració solemne va ser el 8 d'agost del 1933 i va ser ordenat sacerdot el mateix any, l'1 de novembre, a Tortosa. Va anar al col·legi de Blanes, on feia la formació dels seminaristes menors de la congregació fins que la persecució religiosa del 1936 el va obligar a amagar-se a Manresa. Sense descobrir públicament la seva condició religiosa, va fundar-hi una escola privada on feia instrucció catòlica a nens i joves. Va marxar a Roma i va col·laborar en la fundació d'una casa de formació a Palmoli (Chieti), on va ser mestre de novicis i superior de la comunitat. Entre el1938 i el 1953 va exercir de sacerdot en diversos pobles dels Abruços i a Roma. El 1953 va fundar la parròquia de Santa Bibiana a Roma, i en va ser el rector fins al 1958. Va ser nomenat llavors superior de la congregació dels Fills de la Sagrada Família, càrrec que va ocupar fins al 1969 i després novament entre el 1975 i el 1981. Va treballar per la congregació i per la difusió de la devoció per la Sagrada Família, i va promoure la construcció d'un temple a Roma. De tornada a Espanya, va fundar la parròquia de Jesús de Nazaret a Madrid, que va dirigir fins al 1975. Va morir el 1984.