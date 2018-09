Mig miler de persones participen en les marxes per reivindicar el llegat de l'1-O al Bages

Cap a mig miler de persones caminen aquest matí des de Fonollosa, Castellgalí i Callús en les "Petjades de l´1 d´Octubre" per reivindicar el llegat polític i social de la gesta que ara fa un any va fer possible als catalans votar en referèndum la seva autodeterminació.

A les nou del matí ha arrencat la caminada de Castellgalí, on hi havia 118 persones inscrites per bé que se n´hi han afegit més en l´últim moment.

Una hora abans la marxa havia sortit de Fonollosa, 177 inscrits, i a 2/4 d´11 ha arrencat la de Callús, amb un total de 254 inscrits.

Són els tres municipis bagencs castigats per les càrregues policials durant el referèndum de fa un any. Totes tres caminades confluiran a Sant Joan de Vilatorrada, on aquest migdia es farà un acte conjunt