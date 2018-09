Una multitud omple Lledoners com mai en la vigília de 1-O

Més cinc mil persones, segons els organitzadors, han omplert aquest diumenge al vespre l'explanada de Lledoners per participar en la concentració de suport als presos independentistes a càrrec dels Músics per la Llibertat.



La concentració d'avui, que coincideix amb la vigília del primer aniversari de 1-O, ha estat la més multitudinària de les que s'han anat fent cada diumenge.



Els assistents han interpretat peces com El cant dels Segadors, El Cant dels Ocells, i L'estaca. Han llançat també consignes de suport de "Llibertat presos polítics".





El Cant dels Segadors a Lledoners, sota la llum dels mòbils @Llibertatmusica pic.twitter.com/rlZgZhwDaq — Josep Sallent (@josep_sallent) 30 de septiembre de 2018

Tant per accedir com per sortir de l'explanada s'ha produït cues. Els organitzadors han comptabilitzat més de 2.000 cotxes aparcats.