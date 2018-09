El PDeCAT apel·la a «l'esperit» de l'1-O per fer país en el seu primer Consell Nacional al Bages

L'èpica del primer d'octubre que l'any passat va fer possible la celebració d'un referèndum a Catalunya va centrar ahir el Congrés Nacional que el PDeCAT va celebrar a Sant Joan, i que volgudament portava per primer cop al Bages, la comarca on actualment hi ha bona part dels independentistes presos, i una de les més castigades per les forces policials d'aquella jornada.



L'acte va aplegar unes 200 persones a Cal Gallifa, amb presència del president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat per una àmplia representació de la cúpula del partit i també de regidors i alcaldes del territori. Entre els consellers, hi havia Damià Calmet, de Territori; Àngels Chacón, d'Empresa i Coneixement; i Miquel Buch, d'Interior; i també el regidor del partit a Barcelona Xavier Trias, l'alcaldable, Neus Munté, i l'eurodiputat Ramon Tremosa, entre d'altres. Carles Puigdemont també hi va ser present, des de la distància, amb un missatge de cloenda de l'acte que va adreçar a través d'un vídeo.



El Consell Nacional, d'una hora de durada, també va servir al partit per engegar la maquinària de cara a les eleccions municipals del maig, i en això es van centrar els discursos a la segona part de l'acte, incloent-hi el missatge de Puigdemont, que va demanar «coratge per seguir gestionant les institucions locals». Tanmateix, l'1-O no va deixar d'estar present en tota la jornada. El partit en va voler fer un reconeixement explícit, i va apel·lar a preservar el seu record «no amb nostàlgia ni melancòlicament, sinó com un referent per enfocar les setmanes i els mesos que venen», va apuntar el president Torra, perquè l'1-O «va ser un dia de victòria», i més enllà de la repressió, «hem de reivindicar-lo com la festa de la democràcia en què vam votar i vam guanyar». Va afegir que, «sense aquell esperit, no podrem avançar».



Torra va obrir els parlaments (després de la presentació de l'alcalde amfitrió, Gil Ariso) entre forts aplaudiments d'una sala plena dempeus que cridava «President!». Va fer un discurs breu però contundent, i es va haver d'absentar per qüestions d'agenda tan bon punt va acabar de parlar.



En la línia de Torra també es van expressar el president del Consell d'Acció Municipal del partit, Marc Solsona, que va parlar en nom dels alcaldes; i Meritxell Lluís, la dona del conseller empresonat Josep Rull. Lluís va defensar l'1-O com «la data clau de revolta democràtica que vam protagonitzar com a poble», i ho va contraposar a l'actuació de l'Estat, que ha comportat «presó i exili per haver estat lleials a la voluntat democràtica dels ciutadans. Tanmateix, no defallirem».

Preparant les municipals



En l'acte d'ahir també va intervenir la candidata del PDeCAT a l'alcaldia de Barcelona, Neus Munté, amb un discurs que va servir per introduir la qüestió electoral a la trobada, amb la defensa «d'una Barcelona que volem al costat del país i dels anhels de llibertat».



De fet, en l'acte d'ahir el partit donava oficialment el tret de sortida a la maquinària electoral de cara als comicis municipals del maig, tal com va apuntar el seu president, el bagenc David Bonvehí, que va parlar del PDeCAT com un partit «cohesionat» que treballarà per consolidar-se com a primera força del país, amb voluntat d'ampliar «les 439 alcaldies i les més de 3.200 regidiories» que té actualment. Més enllà de les municipals, va recordar que «la nostra batalla és Europa», i en aquest sentit es va mostrar convençut que «guanyarem també les eleccions europees».



Al seu torn, la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, també va fer una fèrria defensa del partit i del procés d'«actualització» que ha fet a partir de CDC. Va ser crítica amb el govern de Pedro Sánchez i amb la promesa de retorn a Catalunya de 1.500 milions d'euros fins al 2023 perquè «és només una part del deute». Va assegurar un no rotund als pressupostos de l'Estat «mentre el govern espanyol segueixi sense atendre el resultat de l'1-O i del 21-D».

Puigdemont: «No defalliu»



Carles Puigdemont va cloure l'acte amb unes paraules adreçades des de Bèlgica a través d'un vídeo enregistrat, amb què encoratjava el partit a continuar treballant «amb l'actitud exemplar» que considera que ha demostrat fins ara, «sempre amb els interessos col·lectius i de país per endavant».



En referència als resultats electorals del 21-D, «vam enviar un missatge clar al món que no ens rendirem», i en aquest sentit va animar polítics i militants de cara a les municipals, i els va dir que «podeu comptar amb mi des de la distància». Tanmateix, va aconsellar al partit que «no hem de ser sectaris i hem d'obrir els braços a tothom» per intentar aconseguir uns resultats el màxim de favorables possible a les eleccions del maig.



Es va acomiadar encoratjant el partit «a continuar fent servei al país. No defalliu, perquè nosaltres no defallirem».