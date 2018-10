Artés dedica a l'1 d'Octubre la plaça d'accés a Cal Sitjes

En el marc dels actes commemoratius del referèndum celebrat ara fa un any, l'Ajuntament d'Artés va fer públic aquest diumenge el nom de la plaça que dona accés al Complex Cultural de Cal Sitjes que, a partir d'ara, ja és oficialment la plaça de l'1 d'Octubre. El nom s'ha escollit a través d'una consulta popular, que va recollir fins a 16 propostes i va comptar amb la participació de 308 persones.

El bateig de la plaça es va fer aquest diumenge a la tarda i va estar acompanyat d'un seguit d'actes organitzats pel CDR d'Artés i emmarcats en l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre de l'any passat. Entre els actes hi va haver una peculiar interpretació del ball de l'àliga de la Patum de Berga amb una urna del referèndum.



Més millores a la plaça

L'elecció del nom de la plaça és la primera actuació que l'equip de govern d'Artés, d'ERC i la CUP, té previst realitzar durant aquest any a la zona de Cal Sitjes, ja que hi ha dues propostes més dels pressupostos participatius d'enguany que demanaven actuar-hi. Una de les propostes era obrir la façana de Cal Sitges i l'altra treure el mur i millorar l'accés a la plaça. A part de tot això, també hi ha previst de col·locar-hi properament un punt de càrrega per a cotxes elèctrics.