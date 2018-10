Callús acull l'acte institucional de l'1-O de la delegació de Govern

La delegació del Govern a la Catalunya Central ha commemorat aquest dilluns al matí el primer aniversari del referèndum de l'1 d'Octubre del 2017 amb un acte auster a Callús, una de les poblacions del Bages que va ser objecte de les càrregues policials. La delegada, Alba Camps, hi ha fet una visita institucional en què ha mantingut primer una breu reunió aamb l'alcalde, Joan Badia, i regidors i regidores del consistori, i en acabat han fet una declaració institucional per recordar els esdeveniments d'ara fa un any.

L'acte ha tingut lloc a la plaça de davant de l'Ajuntament, amb un faristol amb un gran llaç groc, una senyera i una urna del referèndum coronada per dues roses grogues, i amb l'escola pública de fons, ja que era la seu electoral en la jornada de l'1-O i, per tant, va ser l'escenari de les càrregues.

Davant d'una cinquantena de veïns, Badia ha agraït que aquest acte es fes al seu poble, i l'ha situat com a "acte de reconeixement cap a vosaltres, que soi els qui vau resistir els cops de la policia. Hem d'agrair a la gent, que és la que va aguantar".

En la declaració institucional, Alba Camps ha subratllat que "fa tot just un any ens uníem, ens apoderàvem, ens renovàvem, com a persones i com a societat. I ho vam fer decidits, amb el cap ben alt, amb el gest i la mirada de qui se sap garant de somnis i objectius, de qui pretén, per damunt de tot, l'assoliment dels anhels compartits. Amb el pacifisme per bandera, és i serà sempre possible dotar-nos d'aquells instruments necessaris per a la consecució d'allò pretès".

La delegada ha manifestat que "enfront les ànsies de llibertat vam topar amb l'ús de la violència il·legítima de qui es creu amo i senyor. Enfront el dret a vot vam topar amb les porres, amb l'odi, amb la irracionalitat, amb el poder mal entès. I malgrat tot, vam votar, malgrat tot, vam guanyar" I que d'aquí en sorgia "un mandat molt clar, continuar avançant per materialitzar el desig expressat de plena llibertat, centrar la nostra tasca des de llavors i fins al ple assoliment dels drets que com a nació no ens poden manllevar, en fer realitat l'encomana efectuada".

També ha volgut recordar que ara fa un any "vam comptar per desenes les persones ferides a la Catalunya Central, amb un únic crim comès, el de voler exercir el lliure dret a vot. Enfront les nostres urnes i paperetes, les seves pors. Enfront el nostre pacifisme modèlic, la seva violència. No oblidem ni oblidarem mai les càrregues violentes a Sant Martí Sesgueioles, Callús, Castellgalí, Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada, de la mateixa manera que tenim presents totes aquelles persones que van patir la irracionalitat en forma de violència, en el conjunt del país". I ha demanat que "avancem en la construcció del país i de la seva plena llibertat, configurant així la possibilitat d'un exercici normal dels drets i llibertats que tenim com a ciutadans i ciutadanes."