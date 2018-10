La Fira de Sant Miquel de Santpedor triomfa en la seva aposta per l'ampliació d'espais

La 28a edició de la Fira de Sant Miquel de Santpedor va culminar amb èxit aquest cap de setmana amb la seva aposta d'enguany de potenciar el certamen amb nous espais, que l'han nodrit de més activiats que mai. Milers de persones s'hi van aplegar, tant dissabte com sobretot ahir, i també va tenir la col·laboració de més d'una desena d'entitats del poble.

Enguany, el certamen potenciava un espai infantil al passeig durant tot el dia , espais musicals i gastronòmics tot el cap de setmana repartits per tot el bar-ri antic i també espais d'art en cinc punts diferents del poble.

La implicació de les entitats va ser un dels punts clau per poder assolir l'èxit organitzatiu i de participació. Ho destacava ahir el regidor de Cultura, Agustí Comas, que subratllava que «les entitats s'impliquen cada vegada més en l'organització d'actes per a la fira, i això fa que els santpedorencs se la sentin més seva». Una altra peça clau de l'engranatge, segons Comas, és «que és una fira viva i cada any s'organitzen activitats diferents, fet pel qual es fa atractiva per al visitant».

L'edició d'enguany ha tingut, més que mai, visitants de fora el poble, els quals van trobar, entre les novetats, el concert del grup Strombers de dissabte. També per primer cop, hi va haver l'espai de Food Trucks Vermusic, amb un escenari amb actuacions musicals, que va omplir la plaça davant l'edifici de la Nau des de divendres fins ahir.

Es tractava d'un dels set espais musicals i gastronòmics de la fira. I és que una de les notes més destacades d'aquest edició van ser les nombroses actuacions que tant dissabte com ahir es van poder escoltar en directe. La Taverna Popular, a la placeta del Born, va oferir fins a cinc actuacions. D'altra banda, el concurs de músics al carrer va tornar a tenir mitja dotzena de grups que van posar música a diversos racons del barri antic. Enguany, Joan Blau, de Balaguer, va ser el guanyador del concurs i ahir va oferir una actuació especial al final de la programació que va retransmetre en directe la ràdio municipal de Santpedor a la plaça Gran. Precisament, l'ampli desplegament de Ràdio Santpedor ha estat una altra de les novetats d'enguany.



Una aposta per l'art

L'art també té ha tingut un pes important, amb més exposicions que mai durant la fira. Aquesta vegada, a l'exposició Vi_suals a l'auditori del Convent, a l'espai d'art de Boite Lennon al carrer dels Arcs i a l'exposició de ceràmica i de pintura que organitzava l'entitat Ressò a la Capella de Sant Andreu, s'hi sumava la mostra de talla i l'exposició sketchcrawl a la Nau, així com l'exposició de cartellisme de la Coral Escriny en el marc del seu 50è aniversari.



Les entitats, protagonistes

Les entitats també van tenir un paper clau a la fira. Dissabte ja es va fer el 18è Campionat de petanca amb persones discapacitades que organitza GIDBA, el Club Escacs va celebrar el 3r Escac i Tast, i el SAC va col·laborar en diferents activitats artístiques i en el muntatge d'exposicions. Dissabte es va celebrar la trobada gegantera, amb set colles participants. El cor-refoc amb els Bous de Foc va posar els trons, el fum i la llum al bar-ri antic, i ahir l'activitat va començar ben d'hora amb la ja tradicional caminada organitzada pel Club Esportiu Hivernal del Bages. Les puntaires, els castellers, la Llar d'Avis Ca l'Arola, els bastoners i una mostra de balls country van arrodonir la festa.