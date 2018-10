L'institut Quercus de Sant Joan recorda la càrrega policial

Ara fa un any, el 2 d'octubre del 2017, els prop de 700 estudiants de l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada van sortir a l'exterior del recinte per fer una concentració i expressar el seu rebuig a l'acció policial que s'havia produït 24 hores abans, ja que aquest va ser un dels centres que l'1-O van rebre les càrregues policials d'un dels escamots de la Guàrdia Civil.

Aquest dilluns, just un any després, mestres del centre, acompanyats de veïns, han tornat a sortir a les portes d'aquest institut del Bages (just en el punt on es van produir les càrregues) per fer-ne memòria amb la lectura d'un manifest. Els docents han recordat que «el nostre centre va viure», juntament amb molts d'altres arreu de Catalunya, «una de les jornades més tristes de la seva història quan va ser atacat d'una manera tan violenta i tan brutal per les forces policials de l'Estat. Unes parets que habitualment son testimonis dels aprenentatges, del saber i dels somnis dels joves, aquell dia malauradament van ser testimonis d'una violència desproporcionada exercida contra persones- pares, alumnes, veïns i ciutadans-, que simplement volien exercir el seu dret fonamental de llibertat d'expressió».

Un any més tard, hi afegien, «manifestem el nostre rebuig a aquells fets violents tant greus que van succeir a molts indrets de Catalunya i expressem un ferm desig de pau en tots els àmbits, convençuts que la violència no es mai el camí».

El manifest hi afegia que «des de les nostres escoles i instituts, i el món educatiu en general, volem seguir treballant per donar eines als alumnes perquè no només aprenguin a pensar, sinó a trobar la manera de ser sempre cívics i pacífics en cada un dels seus actes».

I reblava que «no podem fer més que reiterar, dia a dia, amb la nostra tasca educativa, el nostre compromís en la defensa dels Drets Humans i vetllar, com sempre hem fet, per un dels valors fonamentals del nostre centre: la bona convivència».

La lectura del manifest s'ha conclòs amb un llarg aplaudiment i amb el Cant dels Segadors.

Les aules de l'institut Quercus estaven aquest matí molt buides, ja que de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat i els cicles formatius només han assistit a classes tres alumnes, mentre que la resta ha secundat la vaga convocada per a avui.