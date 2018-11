El PSC tornarà a presentar llista a Navarcles, després de l'absència de fa 4 anys

El PSC tornarà a presentar candidatura a les properes eleccions municipals, després que en els comicis del 2015 no hi va concórrer, ja que en plena crisi de la formació socialista pel procés es van aglutinar sota una llista independent, Sumem per Navarcles, encapçalada per Llorenç Ferrer, actual alcalde. Ferrer no es tornarà a presentar a les eleccions, Sumem per Navarcles tampoc no hi concorrerà i els socialistes podran tornar ser-hi presents.

Ho faran amb una candidatura que tindrà com a alcaldable Sònia Hernández Rubio, de 51 anys, nascuda a Súria, però quefa 26 anys que viu a Navarcles. Casada, amb dues filles, té estudis secundaris, titulació de francès i actualment treballa de monitora de menjador a l'Escola Catalunya de Navarcles. És col·laboradora de la Comissió de Festes de Navarcles i milita en el PSC des de fa prop de 20 anys.

La candidata a l'alcaldia, es va mostrar engrescada a liderar el nou projecte, i va ressaltar la importància que Navarcles torni a comptar, amb una candidatura del PSC, després, que a les passades eleccions, els socialistes s'integressin en la candidatura de Sumem.

Va voler ressaltar "la feina feta pels anteriors governs socialistes", i es posa com objectiu,"un esperit continuador, que no continuista, de la tasca duta a terme, al llarg de 20 anys. Un dels períodes, més actius i progressistes, de tota l'etapa democràtica, des del 79 fins ara".

La candidata, va destacar la importància que els polítics siguin propers i accessibles a la ciutadania, i va destacar que "som un grup de gent amb moltes ganes de treballar i tirar endavant, projectes que facin millor Navarcles".