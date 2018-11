El Bages implantarà els primers contenidors amb xip la setmana vinent

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus iniciarà dijous vinent la implantació de la prova pilot del sistema de recollida de deixalles que es controlarà mitjançant contenidors amb xip a tres municipis de la comarca. Inicialment, Balsareny només l'implantarà als barris de Cal Nosa i Cal Rata, i en una segona fase s'estendrà a tot el nucli. També el posaran en marxa els barris de Torroella de Baix i La Rosaleda, de Sant Fruitós, i Rajadell. Dijous vinent es canviaran els contenidors i divendres ja s'iniciarà el nou sistema de recollida.

El projecte pilot consisteix en instal·lar contenidors amb control d'accés a la via pública per canviar els hàbits de les famílies i augmentar de forma molt significativa els índexs de recollida selectiva, tal com han apuntat des del consorci del Bages. A partir del proper 30 de novembre, en aquests municipis el contenidor de resta (allà on posem el rebuig que no es pot reciclar i ha d'anar a parar a l'abocador) només es podrà obrir un dia a la setmana amb una targeta personalitzada, excepció de les famílies que generin bolquers que hi podran tenir accés cada dia; el contenidor d'orgànica es podrà obrir cada dia, també amb la targeta; i els contenidors d'envasos, vidre i paper continuaran essent de lliure accés com fins ara.

Les àrees de contenidors també es reorganitzaran de manera que en cada punt de recollida sempre hi haurà les cinc fraccions disponibles: orgànica, resta, envasos, paper i vidre. Les famílies dels municipis afectats estan recollint aquests dies les targetes identificatives (dues per habitatge) que els permetran obrir els contenidors de resta i d'orgànica i també el material necessari per fer la recollida selectiva com un cubell airejat i bosses compostables.

Aquest sistema pretén augmentar el percentatge de residus que es recullen selectivament fins a xifres semblants als municipis que han iniciat el sistema porta a porta, «però amb la comoditat, per a la ciutadania, que als contenidors s'hi podrà accedir a qualsevol hora del dia», asseguren.

Actualment, els municipis consorciats (Bages i una part del Moianès) tenen la recollida selectiva estancada per sota del 40%. L'objectiu és arribar, com a mínim, a un 60% l'any 2020. En alguns territoris del País Basc ja està implantat aquest sistema i ha permès duplicar la recollida d'envasos, paper i vidre, multiplicar per 3 o per 4 la recollida d'orgànica, i reduir a la meitat la recollida de fracció resta.