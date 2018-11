La línia de Renfe de Manresa recuperarà el servei aquest dissabte, amb restriccions

Els trens tornaran a circular per la línia R4 entre Manresa i Terrassa a partir d'aquest dissabte mateix, tot i que només per una via, segons ha anunciat aquest divendres a la tarda Adif, després que el servei quedés interromput dimarts al matí com a conseqüència de l'accident que va patir el primer comboi del dia a l'alçada de Vacarisses, a causa d'una esllavissada.

El cap de setmana hi haurà entre Manresa i Terrassa un tren per hora i sentit, i el temps de viatge s'incrementarà entre 10 i 15 minuts. A partir de dilluns els trens adaptaran el seu horari a la nova situació. Els trens de Manresa avançaran la seva sortida d'origen uns 5 minuts. A partir de Terrassa es mantindrà el servei habitual.

Dijous al vespre després de dos dies i mig de retirada de les roques i terres caigudes, ja es va poder remolcar fins a l'estació de Sant Vicenç la major part del comboi accidentat, que estava compost per dos trens de tres vagons cadascun. Fins a l'estació bagenca s'hi van dur cinc dels vagons. El sisè, que era a capçalera del comboi i que és el que va quedar més fora de la via i destrossat, va ser desballestat en el mateix lloc la matinada de divendres, de manera que ahir ja va quedar la via lliure. Tanmateix, encara s'ha hagut de treballar en la reparació de tot el que es va malmetre, la catenària i la mateixa via, i s'ha de fixar el talús.

Els primers treballs van consistir en la neteja d'aproximadament 450 m3 de materials caiguts a la via i el desballestament i retirada del tren sinistrat. Per poder restablir la circulació, són necessàries, entre d'altres, les següents actuacions: els primers treballs de sanejament i estabilització del mur i el talús i el talat de 15 arbres a la trinxera. A la via, destaca la substitució de 80 travesses i subjeccions en una longitud de 200 m i de 54 m de carril. També s'ha d'anivellar i alinear la via en un tram de 200 m. Pel que fa al sistema d'electrificació, cal reposar un pal de catenària, 800 m de fil sostenidor, 400 m de fil de contacte i 100 m de cable guarda, entre altres elements. Finalment, pel que fa als sistemes de senyalització i comunicacions, s'està procedint a la instal·lació de 800 m de cable de comunicacions, juntes inductives i cablejat per restablir els circuits de via i d'un armari d'energia per a la senyalització. També s'inclou la protecció dels cables de fibra òptica.

Una vegada restablerta la circulació per una via, es continuarà treballant sobre el mur per completar la seva estabilització en una longitud de 180 m mitjançant la instal·lació d'una nova xarxa de cables ancorada amb bulons, entre altres obres. Així mateix, es renovarà la via en un tram de 400 m, es netejaran les cunetes, s'incorporarà un nou pal de catenària, es substituiran 800 m de cable de comunicacions addicionals i es canviaran entre 6.000 i 8.000 m de fibra òptica. Fins que no finalitzin aquestes tasques, es circularà amb precaució al pas per aquest punt.

Tal i com va informar detalladament aquest diari des de primera hora, l'accident va passar a 1/4 de 7 del matí de dimarts, vint minuts després que el primer tren del dia hagués sortit de Manresa, en direcció a Terrassa-Barcelona. Quan circulava entre les estacions de Vacarisses i Torreblanca, el tren va topar contra un munt de roques escampades a la via, fruit de l'esfondrament del mur d'un talús situat al cantó contrari, al costat de la via en sentit Manresa, per on afortunadament encara no havia passat cap comboi. Com a conseqüència, el tren va experimentar fortes sotragades i els quatre primers combois van descarrilar. La víctima, un passatger de 36 anys de Castellbell, va sortir projectada cap a l'exterior del tren, ja que l'impacte va fer que les portes s'arrenquessin. De la resta de passatgers, 49 van resultar ferits (cinc dels quals de diversa consideració), la gran majoria per contusions. Molts van caure a terra a causa de la topada, o van sortir projectats contra els seients de davant. Al tren hi anaven en total 133 viatgers.

Adif ha informat que continua recollint i analitzant les dades per a determinar les causes exactes que han provocat l'esllavissada en aquest punt, on s'havien fet importants obres de tractament i consolidació durant l'any 2017, que van consistir en el desbrossat, neteja, consolidació dels materials, col·locació de barreres estàtiques i dinàmiques i de malla protectora i canalitzacions, entre altres treballs.