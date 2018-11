El Christmas market d'Abadal omple totes les activitats per experimentar amb els vins

El Christmas market d'Abadal omple totes les activitats per experimentar amb els vins

Desenes de persones s'han desplaçat avui fins a les instal·lacions del celler Abadal, a Horta d'Avinyó, per participar en una festa del comerç del vi emmarcada en l'ambient prenadalenc d'un mercat que ja feia olor de festes. Enmig d'un cicle de pluja, el millor despertar per als responsables del celler, la família Roqueta, ha estat veure que el cel apareixia net de núvols. El Christmas Market & Wine Experience arribava a la tercera edició amb l'èxit d'assistència de la de ll'any passat.

Aquest dissabte, pel celler hi ha passat molta gent, també, que prenia un vi, feia un vol entre les parades de formatge, embotits, records, visitava la casa, o menjava alguna cosa en les diverses propostes, entre les quals les food-trucks. El Market d'Abadal té el seu centre a la plaça que formen els diferents edificis del celler, però cada any va modificant el mercat per trobar una millor adequació. Enguany, la proposta eren els diferents tastos: un tast vertical d'Abadal 5 Merlot, un tast de vins experimentals, un altre d'Abadal i sushi, un altre de descoberta i diferents amb els mateixos productors que tenien la parada muntada, els formatges i els penetones i turrons, entre altres.

Aquests tastos tenien totes les entrades venudes i la festa comercial estava amentizada per Laia Boixadós quintet. Les activitats es van allargar fins a última hora de la tarda.