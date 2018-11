Presenten a Sallent una nova formació electoral impulsada per la CUP i entitats

«Preparem un projecte que vol traspassar les dinàmiques de les llistes electorals. Té el suport de la CUP però volem anar més enllà», va expressar ahir Fina Soler, una de les sallentines impulsores de Fem Poble, la nova candidatura que es presentarà a les properes municipals. La formació, que es va començar a gestar fa mig any, vol aglutinar diferents col·lectius i partits d'esquerres i, per simbolitzar-ho, l'acte de presentació d'ahir va tenir el suport de l'exlíder i exdiputat de Podem a Catalunya Albano Dante Fachín.

El projecte, que de moment no ha pensat noms per a la llista electoral, ha mobilitzat inicialment una vuitantena de persones, i pretén continuar ampliant la seva base a Sallent. Alguns dels seus impulsors van intervenir en l'acte d'ahir i, pel contingut dels seus discursos, van deixar clar qui serà l'adversari a combatre: «Hi ha qui vol accedir a una alcaldia com a trampolí per a alts càrrecs», va dir Toni Fernández, referint-se a l'actual alcalde, David Saldoni, del PDECat, i va afegir: «Hi ha qui només governa amb l'objectiu de guanyar les pròximes eleccions. Nosaltres volem un ajuntament viu, on s'hi impliqui la gent, i que vagi més enllà dels partits», va dir.

Guillem Cabra, un altre dels impulsors, va afegir que «no volem que ningú acumuli càrrecs. Si som a l'Ajuntament de Sallent és per treballar per Sallent. No entenem la política municipal com una forma de tenir sou i càrrec», va dir. Cabra i la resta de participants van incidir en la necessitat de fer polítiques socials i d'implicar en la governança municipal col·lectius i veïns de tot el poble.

Dante, en la seva esperada intervenció, va animar a poder-se implicar en el projecte tots els partits i col·lectius d'esquerres de Sallent que van confluir a les grans mobilitzacions de l'1-O i del 3-O. «Aquells dies, al meu poble, vaig veure gent de la CUP, d'ERC... hi érem tothom. I sabíem que érem diferents i teníem punts de fricció. I aquest és el camí: fer una candidatura com aquesta que explori altres límits i vagi més enllà de la CUP», va proclamar. Per a Dante, l'1-O i el 3-O «tenen una connexió profundíssima amb aquestes eleccions», ja que es va reflectir una unitat que cal reproduir de nou «per construir murs de gent per defensar els ajuntaments». Dante no va oblidar que era al poble d'Anna Gabriel, a qui li va dedicar paraules d'elogi: «Amb gent valenta com l'Anna, un se sent fort per enderrocar aquests murs».