«Després de l'accident de Vacarisses som més conscients de què pot passar si algú no fa bé la feina»

Mireia Obradors Bueno, manresana i de 52 anys, és una de les víctimes de l'accident del tren que va descarrilar dimarts passat a Vacarisses. Com cada dia des de fa uns anys, viatjava de Manresa a Barcelona per anar a treballar, i aquell dia ho feia en el primer vagó, el que va quedar més malmès. Com a conseqüència de la topada va patir diverses contusions que, de moment, la mantenen amb la baixa laboral. Mentrestant, busca suports entre la resta de passatgers per presentar una demanda col·lectiva pels danys causats i per reclamar una línia més segura.

Quina és la finalitat de la demanda?

Si ens donen una indemnització econòmica, ningú no la rebutjarà, però el que volem és que aquesta línia sigui segura i estigui en bones condicions per poder pujar al tren tranquils. El risc zero no existeix, però volem un mínim de garanties de seguretat i que enlloc d'expulsar-se les culpes els uns als altres, cadascú assumeixi la responsabilitat que li pertoca. Fa tres mesos que plou, saben en quin estat estan els marges de la via i quins efectes té l'aigua, i ho podrien haver mantingut millor. No volem que ens continuïn posant en risc, i per això cal inversió i manteniment.

Va i ve cada dia des de Barcelona amb la Renfe i coneix bé la línia. En quin estat es troba?

Hi ha trams que estan malament i els trens han d'anar poc a poc. Els maquinistes també hi viatgen i saben que si no ho fan així s'hi juguen el coll. Sorprèn que en els temps actuals encara passi això! Cada dia són 6, 7 o 8 minuts de retard. Això, al cap de la setmana és una horeta, i al cap de l'any és una setmana del nostre temps que els regalem! Entenc que sempre poden passar coses, però ja s'ha convertit en un costum. Oi que ens fan pagar el bitllet, doncs que ells compleixin amb el manteniment!

Més enllà dels retards, havia tingut mai cap ensurt com el de la setmana passada?

Jo no, però alguns dels altres passatgers que hi havia, si. D'incidències, n'hi ha hagut moltes. Entenc que un atropellament, per exemple, no és cosa seva, però m'he trobat en vàries ocasions haver de canviar de tren. Recordo una vegada que a Montcada bifurcació vam canviar de tren tres vegades i al final ens van ajuntar diversos trens en un, o un altre dia, el tren de tornada anava tan tard que ens va deixar a Castellbell perquè tant el maquinista com el revisor havien acabat el seu horari, i ens vam haver d'esperar que passés el següent per arribar fins a Manresa. A més, quan neva, la majoria de vegades et quedes sense tren, i quan plou molt també hi ha problemes... Però el pitjor de tot plegat, i veient el que va passar l'altre dia, és que també ens hi podem jugar el coll. Sorprèn que la línia funcioni tan malament i reclamem que ens donin de veritat el servei que diuen que ens ofereixen. No som usuaris, som clients que paguem els nostres bitllets.

Què recorda de l'accident?

L'ensurt va ser gros. M'havia posat els auriculars, com cada dia, i passat Sant Vicenç vaig tancar els ulls. De cop i volta vaig volar, vaig picar al sostre amb el cap i després vaig tenir l'instint de quedar-me encongida i quieta a terra amb el cap agafat per no desnucar-me. El primer que vaig pensar és que no estiguéssim en algun dels ponts tant alts que hi ha en aquesta línia. Era de nit, no sabíem on érem, i vaig passar molta por. Vaig témer per la meva vida. Va ser poca estona però se'm va fer molt llarg. Des d'aleshores sóc més conscient que cada vegada que agafo el tren m'estic jugant el coll.

Li fa por tornar-lo a agafar?

No em fa gens de gràcia, no sé com reaccionaré. Cada dia em trobo millor, s'acosta l'hora de tornar a agafar el tren i passo angoixa. Si abans era una molèstia pels retards, ara ja és més por que una altra cosa, i m'estic plantejant si realment em val la pena agafar cada dia el tren per anar a treballar. Estic molt bé a la feina, però tinc dubtes. A partir de l'accident vam ser conscients de què pot passar quan algú no fa bé la seva feina. No podem donar tota la culpa a l'aigua perquè hi ha més gent responsable del que va passar.

Físicament, quins danys arrossega de l'accident?

Em vaig donar un cop al cap. En un principi no em notava res més, però quan em vaig asseure ja em vaig adonar que tenia l'esquena contusionada. Les cervicals també em molesten i encara porto collaret i faixa. Són contusions, però el problema gros és tota la resta i pensar que podia haver estat molt pitjor fins al punt de no poder-ho explicar. Això és el que més t'indigna i que es vagin passant la pilota els uns als altres. No sé què aconseguirem, però com a mínim volem donar un toc d'atenció, perquè si no hi hagués hagut un mort, probablement això hauria estat una noticieta de res.

Quin és l'estat d'ànim de la resta de la gent?

Hi ha de tot. Hi ha qui torna a agafar el tren perquè considera que ho ha de fer, i altres que tenen molta por. El que si que hi ha són moltes ganes de reivindicar que aquesta línia s'ha d'arreglar. Animo tothom que estigui enfadat amb el servei que s'uneixi a nosaltres per fer més força a l'hora de demanar que ens arreglin aquesta línia d'una vegada i deixem de ser els últims. Ens han de donar els mateixos serveis a tots visquem on visquem. Qui vulgui, pot contactar amb mi a través del diari.