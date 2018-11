El nombre d'usuaris de la línia del Bages de Ferrocarrils ha crescut l'11% en 5 anys

El nombre d'usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat a les estacions del Bages ha augmentat de prop de l'11% des del 2013, i ja acumula cinc anys consecutius de crescuda, després d'un periode en què l'ús d'aquesta línia va viure també una situació de recessió. En concret, l'any passat van utilitzar aquest servei a les set estacions situades a la comarca un total de 754.091 persones, gairebé 75.000 més que cinc anys enrere, quan la xifra de viatgers va tocar fons en l'etapa de crisi.

L'estació amb més densitat de passatgers és la de Monistrol de Montserrat, molt per damunt de la resta, ja que el 2017 hi van passar un total de 234.550 usuaris, molt per sobre de la segona (gairebé 100.000 persones més), que és precisament l'altra situada dins del mateix municipi, la que connecta amb l'aeri.

A Manresa, l'estació final del trajecte, la de Baixador, és clarament la que registra un nombre més elevat de passatgers (133.483 l'any passat), tot i que si sumem les tres que hi ha a la capital del Bages (suposa un total de 265.435) estan per sobre de les de Monistrol.

El que queda clar és que l'ús d'aquest servei ha superat el periode de crisi, tot i que es tracta d'una línia que, pel que fa al Bages, no té el seu potencial principal en la connexió amb Barcelona, ja que és un trajecte llarg i poc competitiu. Essencialment, les xifres responen a usuaris que l'utilitzen per a una mobilitat intracomarcal, de connexió entre els municipis del Bages i Manresa. Alhora, es consolida a l'alça l'ús d'aquesta via com a enllaç amb dos dels serveis de transport col.lectiu a Montserrat. Lògicament, en les excel.lents xifres de l'estació de Monistrol de Montserrat hi té una incidència essencial la seva interconnexió amb la línia del cremallera. De fet, es pot dir que aquesta estació no va notar la crisi, ja que en gairebé una dècada pràcticament no ha parat de créixer (només va tenir una petita davallada el 2015).

Pel que fa a la línia de l'Anoia, ha tingut un comportament molt similar a la del Bages, amb una recuperació progressiva, però prou accentuada, des dels anys 2013 i 2014. L'estació d'Igualada va registrar l'any passat un total de 16.639 viatgers més que fa dos anys quan va tocar fons (un creixement del 9%), tot i que encara queda lluny dels 245.550 del 2009.