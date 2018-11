Sant Salvador crea el carrer 1 d'octubre de 2017

Sant Salvador de Guardiola ja té un carrer amb el nom '1 d'octubre de 2017'. I no ha fet falta canviar la nomenclatura de cap vial sinó que s'ha aprofitat un carrer que s'ha creat recentment per homenatjar els fets del primer d'octubre de l'any passat. Es tracta del carrer que passa per la cara est de l'escola Montserrat i el camp de futbol. Precisament les obres de reforma del camp són el què ha obligat a asfaltar el camí que hi havia i crear, de forma oficial, un nou carrer, per on s'espera que augmenti el trànsit de cotxes i autobusos.

La moció, presentada per ERC, la van aprovar al ple ordinari de novembre tots els grups presents (CUP, PDeCAT i ERC; faltaven Podem i Fent Feina SSG). També es va aprovar una moció (signada per tots els grups polítics del consistori a excepció de Podem), promoguda per l'ACM i l'AMI, per exigir l'absolució dels presos polítics. El text, tal i com va explicar la regidora Anna Llobet, també subratlla "el despropòsit de la justícia espanyola" i denuncia "la manca de separació de poders a l'estat espanyol".

Moció per reclamar a l'estat més inversió al sistema de Rodalies Renfe

La sessió plenària no va ser aliena al tràgic accident de tren que va cobrar-se una vida a Vacarisses el 20 de novembre. En aquest sentit, tots els grups polítics presents van aprovar per unanimitat una moció sobrevinguda per reclamar a l'estat que posi al dia la infraestructura de Rodalies Renfe, i hi faci les inversions mínimes per garantir un servei de qualitat i digne. El text, tal i com va explicar l'alcalde, Albert Miralda, "denuncia la manca d'inversió a la xarxa de rodalies i exigeix al govern de l'estat el traspàs de Rodalies al govern de Catalunya per garantir un servei de qualitat", així com també demana a Adif que "faci les actuacions necessàries per garantir la seguretat del servei"