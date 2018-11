Apareixen plens de pintades els vagons del tren accidentat a Vacarisses

Dos dels vagons del tren que dimarts passat va patir l'accident a Vacarisses han aparegut plens de pintades i grafitis. Els combois eren des de la setmana passada a l'estació de Sant Vicenç de Castellet.

Segons han explicat fonts de Renfe a l'ACN, l'acte vandàlic s'hauria produït la matinada de divendres. Aquest dilluns, coincidint amb el restabliment de la línia de tren, la bretolada ha despertat la curiositat dels primers passatgers.

Els dos combois seran retirats aquest dilluns de l'estació. El que està en pitjors condicions serà esquarterat i transport per carretera i l'altre és previst que se l'emportin, remolcat, per la mateixa via de tren.