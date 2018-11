Artés promou el consum de productes locals amb lots de Nadal fets al municipi

Dins la línia de treball de promoció del producte km0 que impulsa l'Ajuntament d'Artés, 9 empreses del municipi que elaboren producte agroalimentari participen per primer cop en la iniciativa d'oferir algun dels seus productes en els lots de Nadal 100% fets a Artés. L'objectiu d'aquesta acció és potenciar el consum de productes elaborats a Artés durant aquestes festes de Nadal i sensibilitzar sobre la importància de consumir productes de proximitat i de qualitat.

Els lots s'adrecen tant a empreses com a entitats i a veïns i veïnes d'Artés que vulguin oferir un detall de qualitat i de proximitat per celebrar aquestes festes.

Hi ha 3 tipologies de lots: l'extra, el salat i el dolç, amb una mostra representativa dels productes que s'elaboren al municipi: cava, vi, ratafia, cervesa, torró, neules, caldo, galets i bull blanc. Les empreses que hi participen són el Celler Cooperatiu d'Artés, el Celler Gibert, el Celler Solergibert, Cerberus – Societat cervesera artesenca, la Pastisseria Pessics, Casa Amella, Aneto i Carnisseries i Xarcuteries Posas.

Per donar a conèixer els lots, s'han repartit uns cartells promocionals en comerços d'Artés on al mateix temps es poden encarregar: Estació de Servei d'Artés; Pastisseria Pessics; Celler Solergibert; Caves Gibert; Artium-Celler Cooperatiu d'Artés; Supermercat DIA; Supermercat Llobet; i Carnisseries i Xarcuteries Posas. El termini per encarregar els lots finalitza el 14 de desembre, i s'entregaran abans del 23 de desembre al comerç on s'hagi fet la comanda.