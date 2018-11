El Consell Comarcal aprova un pressupost que consolida l'aposta pel progrés social

El Ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat el pressupost de l'ens de 13.867.265,8 milions d'euros per a l'exercici 2019, que inclou el del propi Consell i el del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, una xifra que augmenta en un 14,45% (1.687.499,49 euros) respecte l'any anterior. La consellera de l'Àrea Econòmica, Estefania Torrente, ha explicat que «en els darrers pressupostos del mandat consolidem l'aposta del govern en el foment de les polítiques d'atenció a les persones i aprofundim la feina feta en el suport als municipis, el desenvolupament comarcal i el progrés social i econòmic de la comarca».

La partida més important d'ingressos és la de transferències corrents -que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per la Generalitat de Catalunya- que suma 9.957,572,02 euros. Pel que fa a les despeses, la compra de béns i serveis (3.976.449,79 euros), el personal (3.479.191,51 euros) i les inversions reals (3,264.338,16 euros) són les més destacades.



Aposta per reforçar els menjadors escolars

El pressupost per l'Àrea d'Educació, Cultura i Joventut ascendeix als 4.381.846,36 euros, i des del 2016 ha augmentat un 32,96%. La partida més important és la d'Educació (4.099.541,36 euros) que inclou els serveis de transport i menjador escolar a més dels ajuts al menjador, entre d'altres. Com a novetat els comptes inclouen una partida de 26.300 euros per contractar vetlladors per les escoles durant el servei de menjador. Pel que fa a Joventut, enguany es preveu la contractació dos tècnics de joventut i un dinamitzador comarcal a partir del mes de març de 2019.



Al costat de les persones i fomentant la cohesió

Els pressupostos dediquen 1.928.825,77 euros als serveis socials bàsics, aprofundint el compromís del govern d'estar al costat de les famílies vulnerables del Bages. Aquesta partida ha augmentat pràcticament un 20% des de l'inici del mandat. Enguany el contracte programa de serveis socials amplia la col·laboració entre la Generalitat i les àrees bàsiques de serveis socials amb l'ampliació del finançament d'un 66% d'un administratiu per cada 15.000 habitants. El Consell Comarcal contractarà a dues persones per cobrir la coordinació de zones rurals i pobles petits i cinc administratius es repartiran a la comarca del Bages. Una altra de les novetats és la creació del Servei d'Atenció Integral a les persones LGTBI, un compromís inclòs en el Pla Comarcal per garantir els drets de les persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI) 2018-2020.



El Bages avança com a proposta turística de qualitat

La resolució de la convocatòria dels fons FEDER va aprovar una subvenció de 1.945.775,99 euros per fer realitat el projecte de consolidació del geoturisme presentat pel Consell Comarcal del Bages i 10 municipis de la comarca. A més, el Consell fa una aposta pels projectes de promoció turística de la comarca augmentant la partida de Turisme fins els 271. 405,1 euros (un 34,52% més des de l'inici del mandat).



Millorant la xarxa d'abastament d'aigua

Pel que fa al territori i el medi ambient el Consell va adquirir la determinació de resoldre els problemes d'abastament d'aigua del Bages Llobregat, i destinarà 1.653.184,27 euros per millorar la reserva, l'autonomia i la seguretat del sistema en concret dels dipòsits de la Paloma a Artés i el dipòsit de l'estació de Sallent. A més es manté l'aposta pel suport als municipis amb la contractació d'enginyers i arquitectes per donar servei als pobles i es preveu una partida específica pel desenvolupament d'un pla comarcal de l'energia.

El Ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat el pressupost, les bases d'execució i la plantilla amb els vots favorables d'ERC, PDeCAT d'ICV-E i Demòcrates, i l'abstenció del PSC i la CUP, fet que demostra, segons fonts de l'ens «la capacitat de consens de l'equip de govern». A més, el plenari també ha aprovat una moció a favor de l'absolució dels presos polítics i una moció en relació a la declaració del Consell d'Alcaldes sobre els greuges històrics del Bages en les connexions ferroviàries.



El PDeCAT a favor del pressupost

El grup comarcal del PDeCAT al Consell Comarcal del Bages, que és a l'oposició, ha votat a favor del pressupost pel 2019, després que s'afegissin pràcticament totes les principals propostes del grup, «que el milloren substancialment», així com el compromís per part de l'equip de govern de crear equips de treball conjunts en els temes proposats pel PDeCAT i que són demandes majoritàries dels ajuntaments de la comarca del Bages, apunten des de la formació.

Entre les propostes del PDeCAT hi ha la creació d'ajuts econòmics a totes aquelles associacions que difonguin la cultura del Bages fora de la comarca; la creació d'un equip de treball conjunt per l'estudi de la creació d'una gossera i gatera comarcal i d'un altre per l'estudi d'ajudes i mancomunar serveis respecte a la creació d'un cens d'ADN dels gossos d'arreu del Bages; la creació d'una xarxa pública de punts de recàrrega de cotxes elèctrics i campanyes de sensibilització i el projecte RUBIK, que incentiva econòmicament la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, crea nous llocs de treball i és una aposta clara per la inserció laboral.